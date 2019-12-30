Медики назвали неожиданные причины онкозаболеваний

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Лечение рака к 2020 году станет настоящим бичом медицины.ВОЗ прогнозирует к этому времени в два раза более высокий, чем сейчас, уровень заболевших.В то же время, по мнению ученых, статистику онкозаболеваний можно снизить, следуя определенным правилам в своем образе жизни.Среди типичных пристрастий современных людей медики отдельно выделили желание быть стройными. Специалисты предостерегли о том, что чрезмерная увлеченность диетами и специфическими типами питания ради достижения стройной фигуры может повысить риск возникновения рака.«Постоянное следование диетам, вегетарианству, голоданиям в некоторых случаях провоцирует нарушения в обменных процессах и гормональном производстве — в какой-то момент отдельные клетки начинают преобразовываться во враждебные формы, формирующие злокачественные опухоли», — отметили врачи.Другая распространенная черта сегодня – стремление иметь собственный автомобиль. Медработники заявили, что число автовладельцев стабильно растет, а вместе с этим растет и угроза заболевания раком. По их словам, канцерогены из выхлопов автомобилей переполняют воздух, который люди ежедневно пропускают через свои легкие, причем особенно актуальна данная проблема для крупных городов.Также эксперты предупредили, что к появлению онкологии могут привести пробежки по улицам или в парках. В этом случае бегуны пропускают через собственные легкие очень большое количество загрязненного воздуха, подчеркнули они.Помимо того, терапевты настоятельно рекомендуют не употреблять в пищу продукты, содержащие ненатуральные добавки – подсластители, красители, усилители вкуса и т.д.Не следует пренебрегать и тем, насколько часто простужается человек. Вирусы, по мнению ученых, способны влиять на структуру ДНК и вызывать такие изменения в генетическом коде, которые оказываются толчком к развитию онкологии.