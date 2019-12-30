Лучший способ избавления от целлюлита в домашних условиях

Обертывание – одна из наиболее эффективных антицеллюлитных процедур.В салонах красоты сейчас предлагается на выбор множество ее видов. Однако проводить обертывания именно там совсем не обязательно. Это можно сделать и дома, причем обойдется такой выход значительно дешевле.Первый этап – очищение кожи. Он очень важен, поскольку именно от него будет зависеть максимальная польза от процедуры. Дело в том, что так вы очистите поры, активируете процесс обновления клеток, стимулируете кровообращение, удалите отмершие клетки кожи, следовательно, кожа будет лучше принимать все активные компоненты обертывания.В качестве очищающего средства рекомендуется скраб для тела.На втором этапе производится нанесение антицеллюлитного состава на проблемные зоны: живот, бедра, ягодицы. Для этого используйте специальный гель или просто приготовленную в домашних условиях маску (например, медовую).Для наилучшего воздействия активных компонентов и сохранения необходимого температурного режима оберните участки пленкой-стрейч. Накладывайте ее плотно, но следите за тем, чтобы она не слишком сдавливала кожу, иначе это только ухудшит кровообращение.Через 20-30 минут снимите пленку и удалите остатки геля.