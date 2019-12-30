Лучший способ избавления от целлюлита в домашних условиях
В салонах красоты сейчас предлагается на выбор множество ее видов. Однако проводить обертывания именно там совсем не обязательно. Это можно сделать и дома, причем обойдется такой выход значительно дешевле.
Первый этап – очищение кожи. Он очень важен, поскольку именно от него будет зависеть максимальная польза от процедуры. Дело в том, что так вы очистите поры, активируете процесс обновления клеток, стимулируете кровообращение, удалите отмершие клетки кожи, следовательно, кожа будет лучше принимать все активные компоненты обертывания.
В качестве очищающего средства рекомендуется скраб для тела.
На втором этапе производится нанесение антицеллюлитного состава на проблемные зоны: живот, бедра, ягодицы. Для этого используйте специальный гель или просто приготовленную в домашних условиях маску (например, медовую).
Для наилучшего воздействия активных компонентов и сохранения необходимого температурного режима оберните участки пленкой-стрейч. Накладывайте ее плотно, но следите за тем, чтобы она не слишком сдавливала кожу, иначе это только ухудшит кровообращение.
Через 20-30 минут снимите пленку и удалите остатки геля.
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Добавил klava в категорию Дерматология
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