Диетолог рассказала, какие крупы вредны для организма

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Не все крупы полезны.По мнению специалиста, гречка и ячмень являются самыми полезными крупами в отечественных магазинах, тогда как манка и рис могут скорее навредить.Диетолог Елена Соломатина рассказала о полезных и вредных крупах, продающихся в магазинах. Сейчас популярность круп заметно растет, однако специалист заметила, что «среди круп есть очень полезные, а есть и такие, от которых увеличиваются вес и вероятность заболевания сахарным диабетом».Мнение эксперта таково: в соотношении «цена-качество» лучшими вариантами являются овсянка (требующая варки) и гречка. Соломатина пояснила, что гречка содержит много белка (свыше 12 процентов) и отличается самым высоким уровнем железа среди круп. Кроме того, гречка дает организму витамин Р, важный для капилляров, а также антиоксидант кверцетин, способствубщий раковой профилактике.Что касается овсянки, то в ней содержится много полезных для оздоровления кишечника и похудения пищевых волокон, а также витаминов группы В и магния, важного для хорошего состояния нервной системы. Кроме того, в овсянке много бета-глюканов, веществ, способных снижать уровень холестерина.Ячменная крупа, считает специалист, — третья по степени полезности.«В ячменной каше содержится 10 процентов клетчатки и до 66 процентов сложных углеводов, которые медленно усваиваются, не допуская резких скачков уровня сахара в крови. Ячменную кашу нужно включать в рацион людей, страдающих от сахарного диабета», — дала совет эксперт.В свою очередь, манка и белый рис, по словам Елена Соломатиной, могут быть уместны в рационе лишь при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. В этих крупах очень мало витаминов и минеральных веществ, но очень много «быстрых» углеводов, из-за которых они резко повышают уровень сахара в крови, поделилась она.