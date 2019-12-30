Названы продукты, способные повысить энергичность

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Вкусно и полезно.Ученые провели ряд исследований, и рассказали несколько продуктов, которые помогут повысить энергичность человека, а также, положительно влияют на организм.Таким образом, сообщается, что врачи рассказали о продуктах, которые взбодрят ваш организм, и добавят энергии в течении дня. И речь не пойдет о кофе. Эти продукты не навредят нервной системе, и полностью полезны.Первыми в списке стоят бананы. В них содержатся всевозможные витамины, а также, такие вещества как: калий, натрий, кальций, фосфор. Помимо этого, они могут предотвратить обезвоживание, которое и есть одной из самой главной причин усталости.Также, в перечне продуктов есть семена чиа. В них много клетчатки, углеводов, а также полезных жиров. Как известно, эти семена чаще всего употребляют спортсмены. С их помощью они наполняются энергией.Зеленый чай. Он намного полезнее, чем кофе, и не влияет негативно на нервную систему человека. Также, в нем есть огромное количество витаминов, что позволяет улучшить обмен веществ.