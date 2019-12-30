Медики рассказали, как правильно лечиться от гриппа

Актуальная зимняя проблема.Главное правило любого заболевшего гриппом – обильное питье и постельный режим, строгое соблюдение всех рекомендаций врача и исключения из рациона вредной и тяжелой пищи, рассказала врач Виктория Савицкая.По словам специалиста, переносить грипп н ногах крайне опасно, не говоря уже о том, что вы сами становитесь источником инфекции и можете заразить своих друзей или сослуживцев.«Сейчас наступило крайне опасное время, так как количество заболевших гриппом растет с каждым днем, а эпидпорог превышен в большинстве регионов страны. Потому к своему здоровью следует относиться очень внимательно, и при первых же признаках недуга обращаться за консультацией к врачу и оставаться дома до полного выздоровления. Во-первых, ради того, чтобы избежать последствий болезни, во-вторых, чтобы не заражать окружающих», — предупреждает врач.При этом эксперт настаивает на том, что консультация специалиста является обязательной. Заниматься самодеятельностью при гриппе нельзя, ведь все знают, что этот недуг опасен своими последствиями, а не течением болезни. А большинство пациентов, которые сами назначают себе микстуры, зачастую «лечат» лишь симптомы.Во время болезни требуется много горячего питья, морсы, теплая щелочная «минералка». Отлично поддержат организм и слегка успокоят горло чаи с шалфеем, эхинацеей, малиной.Больной должен спать в отдельной комнате и по возможности меньше общаться со своими «домашними», чтобы снизить шансы их заражения. Комнату, в которой находится заболевший человек, надо регулярно проветривать, а его чашки и тарелки промывать дезинфицирующими средствами.Во время процесса лечения важно придерживаться специальной диеты. Пищу для больного лучше выбирать теплую и нетяжелую. Основа рациона – горячие супы и бульоны, ну и конечно богатые витаминами фрукты и овощи. Когда температура тела повышена, я бы рекомендовал есть побольше каш, киселей (только не из пакетика, а собственного приготовления, желательно клюквенные или брусничные), нежирных супов. «Любые жареные, соленые и острые блюда на период болезни попадают под запрет, так как такие продукты раздражают и без того воспаленную слизистую, а отек дыхательных путей после их употребления может усилиться», — советует врач.Обязательны в рационе ягоды, фрукты, овощи, зелень. При этом большинство цитрусовых, вопреки расхожему мнению, во время гриппа на пользу не пойдут. Дело в том, что апельсины, лимоны, мандарины усиливают отек слизистой. Не рекомендуется и виноград, так как он содержит много глюкозы, а это отличная почва для размножения болезнетворных бактерий.Еще один важный нюанс – пить горячий чай, от которого аж «сводит» горло, вопреки рекомендациям наших бабушек, не стоит. Слизистая очень чувствительна, а вы ее буквально обжигаете, чем только усугубляете положение.