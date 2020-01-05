Врачи назвали самое полезное варенье

Варенье — лакомство, которое особо популярно в зимнее время года.Медики рассказали, какое варенье не только вкусное, но и самое полезное и поможет укрепить иммунную систему в период болезней.Так, облепиховое варенье богато витамином С. Ягоды облепихи содержат фитонциды, которые успешно борются с разного рода болезнетворными микробами.Клюквенное варенье особенно полезно для людей с проблемами с сердцем, а также людям «со слабым желудком». Также известно, что клюква понижает давление, снижает содержание холестерина в крови и может предотвращать возникновение язв в желудке.Варенье из рябины черноплодной может помочь перепадах давления, повысить иммунитет и снять напряжение. Сливовое варенье особенно полезно при тромбозах и богато витамином Р. Кроме того, оно помогает укрепить стенки сосудов.