Британские ученые назвали лучший возраст для отцовства

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К ним стоит прислушаться.Исследователи из Великобритании выяснили, в каком возрасте мужчинам лучше всего заводить ребенка.Так, по словам ученых, становиться отцом стоит в период от 30 до 40 лет. Эксперты объясняют это тем, что именно в таком возрасте мужчины готовы к тому, чтобы стать папой и нести ответственность за ребенка. К тому же, их физические показатели по-прежнему остаются на высоком уровне, а социальные уже достигли необходимого уровня.Медики согласны с мнением исследователей и подтверждают, что вероятность зачатия здорового и полноценного ребенка выше у мужчин, которые уже перешагнули 30-летний рубеж.Но и откладывать этот процесс в долгий ящик тоже не стоит. После сорока лет уже появляются риски, что у ребенка могут быть различные заболевания, в том числе, аутизм.