Названы сигналы организма, которые нельзя игнорировать

Они достаточно распространенные.Ритмы современной жизни таковы, что часто не позволяют «досыта» поспать, избегать стрессов, своевременно и правильно питаться, в общем, вести полностью правильный образ жизни.И на фоне постоянной спешки и круговорота событий все мы часто игнорируем SOS-сигналы, которые подает организм, списывая все на усталость и «нервы».А ведь некоторые из них не просто «каприз». Часто неприметными звоночками сродни слабости и покалываний тело предупреждает о приближении опасных для жизни состояний. Семейный врач Наталья Деменко рассказала, какие симптомы требуют повышенного внимания к своему здоровью.Немеют конечностиПочувствовав необъяснимую слабость или онемение в конечностях или на любом другом участке тела, обратите внимание на сопутствующие признаки, и внимательно проследите за своим состоянием. Ведь это может предупреждать об инсульте.Также этому опасному заболеванию сопутствуют головная боль, головокружение, нарушения зрения, речи и координации движений, асимметрия лицевых мышц и пр. Потому заметив у себя что-то из этого списка, не мешкайте – звоните в неотложку.Покалывание в грудиЛюбое неприятное ощущение за грудиной, особенно если ему сопутствует потливость, одышка, тошнота и скачки давления, должны быть приняты во внимание без промедлений. Это может быть признаком инфаркта или других опасных для жизни состояний, связанных с сердечно-сосудистой системой. Потому жжение, покалывание, «онемение» или «сжатость» в области сердца — всегда повод вызывать скорую.Кровь при мочеиспусканииЗаметив присутствие крови при мочеиспускании, не стоит тешить себя мыслью, что это просто результат микротравмы (натерли нижним бельем, травмировали кожу во время полового акта и т.д.). Ведь этот симптом, особенно если ему сопутствует боль в области поясницы или внизу живота, может предупреждать о наличии камней в почках. Так, даже один небольшой кристаллик во время движения по мочеточнику может перекрыть мочеиспускательный канал и привести к опасным для жизни состояниям.Также кровь в моче – частый спутник различных инфекций мочеполовой системы или развития опухолей.Потому в любом случае явка к урологу обязательна.ОдышкаВсе непонятные симптомы, связанные с нарушением дыхания (нехватка воздуха, одышка, боль при вдыхании и пр.) требуют неотложной консультации с врачом. Поскольку подобные симптомы сами по себе являются спутниками многий опасных заболеваний – сердечная недостаточность, воспаление легких, онкология и пр.Так что не списывайте все на «переел, плохо спал, воздух плохой», а просто отправляйтесь в больницу и пройдите обследование.Мысли о сведении счетов с жизньюЛюбые мысли о суициде (даже мимолетные) требуют срочного обращения к специалисту – психотерапевту или психиатру. Ведь на ровном месте подобные размышления не возникают, а часто появляются на фоне депрессии и других психических расстройств.Потому не бойтесь попросить помощи, тем более, что сегодня ее можно получить абсолютно конфиденциально.