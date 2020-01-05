Медики подсказали, как распознать заболевания печени

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Несколько нехарактерных признаков.В медицинской практике нередко встречаются признаки того или иного заболевания, которые не характерны по своей природе именно для того недуга, который развивается в организме человека.Печень является одним из самых главных органов, который регулярно подвергается негативному влиянию неправильного питания и нездорового образа жизни. Алкоголь, жирная пища, плохая экология, стрессы — все это плохо отражается на печени, после чего в ней начинают развиваться необратимые процессы.О здоровье печени врачи рекомендуют заботиться смолоду, так как с годами печень вместе с остальными внутренними органами стареет и уже не может справиться с той нагрузкой, которую на нее возлагают.Распознать одно из заболеваний печени можно по этим симптомам:1. Жирная кожа на лбу или угревая сыпь. Данный симптом может указывать на сбой в работе печени и ее неспособности к регенерации клеток. Если ранее у вас была нормальная чистая кожа и вдруг вы стали замечать, что в области лба кожный покров постоянно покрывается потом или выделениями сальных желез, то не помешает пройти УЗ-исследование печени, дабы узнать все ли с ней в порядке.2. Вертикальные морщины между бровями. Появление морщин в данной области можно списать на мимику, но в случае, когда они резко проявились и сразу же стали глубокими, речь может идти о перегруженности печени токсическими веществами. Затягивать решение данного вопроса нельзя, так как совсем скоро может развиться одно из заболеваний печени.3. Преждевременное облысение или внезапное появление седых волос. Многие будут удивлены тому факту, что нарушение обмена веществ, а также сбой в работе печени и желчного пузыря, могут спровоцировать ранее облысение и седину у мужчин и женщин. Конечно же, большую роль играют в этом процессе генетика и образ жизни, но и печень может повлиять на цвет волос и их количество.4. Запоры и нарушения стула. Человек должен 1-2 раза в день посещать туалет и при этом не испытывать дискомфорта. Жидкий, жесткий, светлый или слишком темный, зловонный стул сигнализирует о проблемах с пищеварением и печенью. Оставлять без внимания этот симптом не рекомендуется, лучше пройти обследование и понять, в чем причина изменения стула или частых запоров.5. Кровоточивость десен. Большинство людей, у которых кровоточат десна, начинают самостоятельно лечить пародонтоз или консультируются со стоматологами на счет того, как устранить кровоточивость и воспалительный процесс десен. Но никто даже не задумывается о том, что виной всему может стать нарушение в работе печени или ее перегруженность. Чтобы убедиться в обратном и исключить заболевание печени, человеку необходимо обследоваться.