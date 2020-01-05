Чем опасен для мужского здоровья недосып

Недосып повышает риск возникновения рака простаты у мужчин.Заокеанские ученые проанализировали данные двух масштабных исследований: в первом принимали участие более 407 тыс. мужчин, а во втором – более 416 тыс. мужчин. За добровольцами следили около 20 лет, на момент начала наблюдений все они были здоровы.Анализ режима сна добровольцев показал, что люди младше 65 лет, которые спали от трёх до пяти часов в сутки, умирали от рака простаты на 55% чаще, чем те, кто проводил в объятиях Морфея по семь часов.Примечательно, что у пожилых мужчин взаимосвязи между недосыпом и раком простаты нет.