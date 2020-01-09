Ученые назвали самый эффективный способ уберечься от онкологии

Результаты последних исследований.Два с половиной часа физических упражнений в неделю снижают вероятность для почти половины видов раку.Исследование 750 000 участников показало взаимосвязь различных физических активностей с уменьшением риска нескольких видов рака.Сообщается, что на сегодня рекомендуемый уровень физической активности для среднестатистического человека — от двух с половиной до пяти часов в неделю упражнений умеренной интенсивности или от часа с четвертью до двух с половиной высоких физических нагрузок.К умеренным нагрузкам относят такие как, быстрая ходьба, танцы, работа в саду или по дому, игры и занятия с детьми и домашними любимцами. Высокоинтенсивные — это бег, подъем в гору, быстрая езда на велосипеде и энергичное плавание, спортивные игры и т. п.В своем анализе ученые обнаружили, что при следовании самым простым рекомендациям по уровню умеренно-интенсивных физнагрузок риск заболеть семью из пятнадцати видов рака статистически снижался.В ходе исследования стало известно, что физическая активность связана с более низким риском развития рака толстой кишки у мужчин (8% для 7,5 часов в неделю; 14% для 15 часов в неделю), рака молочной железы у женщин (6-10%), рака эндометрия (10% – 18%), рак почки (11-17%), миелома (14-19%), рак печени (18-27%) и неходжкинская лимфома (11-18% у женщин).