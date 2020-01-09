Медики подсказали, как сохранить здоровье почек
Врачи назвали главные секреты, которые способны сохранить здоровье органа.
Правильный рацион не только повысит продуктивность работы органов, но и снизит нагрузку на них. В первую очередь медики рекомендуют обратить внимание на яблоки. Фрукт богат клетчаткой и пектинами, которые помогают снизить уровень сахара и холестерина в крови.
Врачи также рекомендуют добавить в свой рацион чернику. Ягода имеет большое количество клетчатки, витамина C и антиоксидантов.
Особое внимание следует уделить рыбе, особенно семейству лососевых, поскольку в данном продукте много полезных Омега-3 жирных кислот. Также врачи рекомендуют исключить из своего рациона продукты с натрием и насыщенными кислотами.
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Добавил sigivigi в категорию Урология
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