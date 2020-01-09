Развенчан популярный миф о быстром похудении

Не у всех результат будет впечатляющим.Диетолог Виктория Кляуз объяснила, почему правильное питание приносит некоторым минус 5 кг за две недели, а другие теряют за это время не больше 1 кг.Миф об «одинаковом для всех результате» она развенчала в своем Telegram-канале.«Исходные параметры у всех разные – вес, возраст, уровень физической активности, возможность четко соблюдать прописанное питание», – написала Кляуз.Диетолог привела пример: если сравнивать двух женщин с весом 60кг и 130кг – то и результаты у них будут разные. Или сравнивать двух женщин, одна из которых работает в ночные смены и не успевает все покупать по меню, а другая имеет возможность не только питаться по меню, но и посещать тренировки – также будет заметна разница.«Поэтому фраза про «одинаковое для всех питание» – это немного миф. Но также важны и исходные параметры, и возможность удержать достигнутый вес. Две недели – это очень маленький срок, чтобы судить – кто эффективно похудел», – подчеркнула она.