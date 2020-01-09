Эти специи защищают желудок от онкологии

Хорошая профилактика опасных заболеваний.Во время рака желудка и других онкозаболеваний определенные специи способны улучшить состояние человека и даже ускорить выздоровление. Среди них имбирь, розмарин, куркума, острый красный перец чили, чеснок, мята перечная и ромашка.Об этом рассказала диетолог Елена Соломатина. По ее словам, некоторые специи благодаря мощным антиоксидантным свойствам могут стать хорошей профилактикой многих опасных заболеваний.ИмбирьЭтот корнеплод уже давно используют в народной медицине для того, чтобы лечить разные болезни. Употреблять в пищу можно свежий, сушеный, молотый или засахаренный корень.РозмаринЭта средиземноморская специя является отличным источником антиоксидантов. Аромат розмарина повышает аппетит и улучшает пищеварение. Специю рекомендуют добавлять в блюда тем пациентам, которые начали внезапно худеть и терять желание есть.КуркумаКуркума является одним из главных ингредиентов порошка карри, а куркумин – активное вещество, которое содержится в этой специи. Оно имеет выраженные антиоксидантны и противовоспалительные свойства, поэтому может защищать от развития рака.Острый красный перец чилиВ этом продукте содержится капсаицин – вещество, способное облегчать боль. Впрочем, употреблять его нужно осторожно. Перец может вызывать ожоги при контакте с кожей. Также он помогает нормализовать процесс пищеварения.ЧеснокВ чесноке много серы, аргинина, олигосахаридов, флавоноидов и селена. Увеличенное потребление этого продукта снижает риск возникновения рака желудка, толстой кишки, пищевода, поджелудочной железы и груди.Мята перечнаяЭта специя помогает при расстройствах желудка, спазмах и диарее, а еще может справиться с симптомами раздраженного кишечника и пищевых отравлений. Она расслабляет брюшные мышцы и улучшает отток желчи. Ее следует употреблять онкобольным, страдающим от расстройств желудка, в виде чая.РомашкаРомашка успокаивает и налаживает сон. Прохладным отваром из ромашки рекомендуют полоскать рот для профилактики и лечения язв в ротовой полости, связанных с химиотерапией и лучевой терапией.