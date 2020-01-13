Диетолог подсказала, как правильно начать худеть
Диетолог Альбина Комиссарова считает, что после рождественско-новогодних праздников стоит, наконец, взяться за себя и начать путь к стройной фигуре .О том, как решиться похудеть, эксперт написала в своем Instagram-аккаунте.
Специалист, прежде всего, подчеркнула, что худеющим надо понять, что избавление от лишних килограммов – это не пытка и это не значит, что вкусная еда табу.
Она рекомендует ставить реальные цели. «Пусть будут цели, исполнение которых зависит от нас: есть 5 овощей и фруктов в сутки, пить достаточно жидкости, засыпать без гаджетов и т.д.», — отмечает Комиссарова.
Она советует завести дневник питания и записывать абсолютно все съеденное.»Вы удивитесь, но многие продукты вы вряд ли учитывали», — предупреждает эксперт.
По ее словам, следует написать примерный план питания на неделю: «Не меню! А примерный план: завтрак, перекус, обед, ужин, из чего будет состоять, что планируете ограничить, какие порции и в каком количестве. Не забудьте про любимые продукты и блюда».
Диетолог добавляет, что с этим списком следует идти в супермаркет и там сделать необходимые покупки.
Также Комиссарова настаивает на важности физических упражнений.
«Купите абонемент, договоритесь с подругой, скачайте видео с упражнениями или приложение на телефон, начните больше ходить пешком — ставьте реальные цели!», — советует специалист по похудению.
Эксперт предлагают найти мотивацию и попросить домочадцев о поддержке.
«Расскажите всем, что худеете — будет больше стимул не сорваться», — предлагает такую хитрость диетолог.
Альбина Комиссарова также отмечает, что не надо ставить себе строгих ограничений. Пусть похудение будет выглядеть, как приятный, легкий, мотивирующий процесс.
«Не начинайте с диет и использования БАДов, полагайтесь на здоровое питание!», — рекомендует эксперт.
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