Диетолог подсказала, как правильно начать худеть

Эксперт по питанию дала советы тем, кто хочет начать худеть, но не знает с чего начать или же опасается, что не сможет справиться.Диетолог Альбина Комиссарова считает, что после рождественско-новогодних праздников стоит, наконец, взяться за себя и начать путь к стройной фигуре .О том, как решиться похудеть, эксперт написала в своем Instagram-аккаунте.Специалист, прежде всего, подчеркнула, что худеющим надо понять, что избавление от лишних килограммов – это не пытка и это не значит, что вкусная еда табу.Она рекомендует ставить реальные цели. «Пусть будут цели, исполнение которых зависит от нас: есть 5 овощей и фруктов в сутки, пить достаточно жидкости, засыпать без гаджетов и т.д.», — отмечает Комиссарова.Она советует завести дневник питания и записывать абсолютно все съеденное.»Вы удивитесь, но многие продукты вы вряд ли учитывали», — предупреждает эксперт.По ее словам, следует написать примерный план питания на неделю: «Не меню! А примерный план: завтрак, перекус, обед, ужин, из чего будет состоять, что планируете ограничить, какие порции и в каком количестве. Не забудьте про любимые продукты и блюда».Диетолог добавляет, что с этим списком следует идти в супермаркет и там сделать необходимые покупки.Также Комиссарова настаивает на важности физических упражнений.«Купите абонемент, договоритесь с подругой, скачайте видео с упражнениями или приложение на телефон, начните больше ходить пешком — ставьте реальные цели!», — советует специалист по похудению.Эксперт предлагают найти мотивацию и попросить домочадцев о поддержке.«Расскажите всем, что худеете — будет больше стимул не сорваться», — предлагает такую хитрость диетолог.Альбина Комиссарова также отмечает, что не надо ставить себе строгих ограничений. Пусть похудение будет выглядеть, как приятный, легкий, мотивирующий процесс.«Не начинайте с диет и использования БАДов, полагайтесь на здоровое питание!», — рекомендует эксперт.