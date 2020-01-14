Медики нашли потенциальную причину аутизма

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Плохая экология и грязный воздух опасны для здоровья.Исследование показало, что загрязнение воздуха может стать причиной детского аутизма.— Исследование, сосредоточенное на группе детей из Шанхая возрастом от нуля до трех лет, показало, что воздействие мелких частиц выхлопов автомобилей, промышленных отходов и других источников загрязнения воздуха (PM2.5) увеличивало риск развития аутизма до 78%,- отметил автор.Группа ученых из Университета Монаша в Австралии во главе с доцентом Школы общественного здоровья и превентивной медицины Юмингом Го (Yuming Guo) впервые занялась вопросом влияния долгосрочного воздействия загрязненного воздуха на аутизм у маленьких детей в развивающейся стране. Исследование включало 124 ребенка с этим расстройством и 1240 здоровых детей, ученые поэтапно наблюдали их в течение девяти лет и изучили связь между загрязнением воздуха и расстройством аутистического спектра. Результаты работы опубликованы в журнале Environmental International.— Причины аутизма сложны и понятны неполностью, однако фактор окружающей среды все чаще называется среди важнейших наряду с генетикой. Развивающийся мозг маленьких детей более уязвим к токсическим воздействиям окружающей среды, и в нескольких исследованиях предполагалось, что это может повлиять на функцию мозга и иммунную систему. Эти эффекты могут объяснить сильную связь, которую мы обнаружили между воздействием загрязненного воздуха и расстройством аутистического спектра, однако точнее изучить эту связь нам помогут только дальнейшие исследования, — уверен Го.Загрязнение воздуха — одна из главных проблем в современном мире и ежегодная причина смерти до 4,2 миллиона человек (по данным Всемирной организации здравоохранения). Вредные отходы провоцируют множество болезней и летальных исходов в Китае и Индии, особенно в густонаселенных районах этих стран. Даже в Австралии, где ситуация, как правило, лучше, загрязнение воздуха промышленными предприятиями вызывает около трех тысяч преждевременных смертей в год, что обходится стране в 24 миллиарда долларов.— Негативные последствия загрязнения воздуха для здоровья человека задокументированы, безопасного уровня воздействия отходов просто не существует. Даже очень малое количество вредных частиц, как правило, связано с преждевременными родами, задержкой в обучении и рядом серьезных заболеваний, включая сердечные заболевания, — подчеркивает ученый.В исследовании рассматривались последствия для здоровья трех типов твердых частиц — PM1, PM2.5 и PM10. Так обозначаются мелкие частицы в воздухе, которые являются побочными продуктами выбросов заводов, выхлопов транспортных средств, строительных работ и дорожной пыли. Чем меньше частицы, тем больше они способны проникать в легкие и кровоток, вызывая ряд серьезных заболеваний.