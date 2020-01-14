Названы самые калорийные виды алкогольных напитков

С ними нужно быть осторожнее.В современном ритме жизни многие контролируют калорийность употребляемых пищевых продуктов. Однако, как показывают результаты опросов, количество тех, кто разбирается в калориях в алкогольных напитках, значительно меньше.Некоторые пивоварни (Anheuser-Busch, MillerCoors, HeinekenUSA, Craft Brew Alliance и другие) пообещали размещать информацию на своих напитках, где будут указаны только калории, а не ингредиенты.В это время, другие спиртные, смешанные напитки и вина остаются черным ящиком относительно того, какая у них калорийность, сколько было добавленного сахара, консервантов и ароматизаторов.По словам диетолога Центра наук по общественным интересам Линдсей Моер, калорийность алкоголя вызывает беспокойство, ведь люди могут забыть о них. «Мы привыкли видеть калории на этикетках почти для любых пищевых продуктов, но когда вы берете алкогольный напиток, этой информации просто нет», – подчеркнула Моер.Пиво: калорийностьОтмечается, что у легких сортов пива калорийность бутылки (скажем, 300 мл), содержащей 4 процента алкоголя, составляет около 100 калорий. Однако вреднее на фигуру влияет бельгийское пиво, ИПА (светлый эль) и стаути, которые часто содержат от 7 до 10 процентов алкоголя и количество калорий в диапазоне от 200 до 300 – такой калораж в средний фри из Макдональдса или порции ванильного мороженого.Смешанные напитки – самые калорийныеНаибольшую опасность составляют смешанные напитки, которые дополняются сахаром, соком, газированной водой, подслащенным кукурузным сиропом с высоким содержанием фруктозы и тому подобное. Рассмотрим коктейль «Ирландская бомба», в составе которого ирландский виски, айриш крем, пиво Guinness и взбитые сливки – его калорийность может быть более 700 калорий!Калории из алкогольных напитков не приносят сытости, как от еды. Напомним, чрезмерное количество употребляемых калорий – путь к ожирению, а алкогольных напитков – к алкоголизму.Вино: количество калорий в разных видах алкогольного напиткаБольшинство бокалов в 150 мл красного или белого цвета имеют примерно 150 калорий. Исследователь из Корнельского университета Гавин Скамье Сакс заявил, что в производстве вина наблюдается общая тенденция к сладкому вида винограда, следовательно увеличивается калораж продукта. Как правило, чем больший процент алкоголя в напитке – тем больше его калорийность.Согласно последним рекомендациям по диетическому питанию США, алкоголь может быть частью здорового питания при умеренном потреблении. Для женщин это означает не более одной порции в день, а для мужчин – не более двух. Эта черта полезна для талии, печени и риска рака и хронических заболеваний.