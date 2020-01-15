Медики назвали симптомы и причины возникновения тахикардии

Учащенное сердцебиение может указывать на проблемы со здоровьем.На самом деле, у этого симптома множество причин и не всегда это свидетельствует о серьезных проблемах с сердцем.Сердцебиение часто происходит при сильной физической нагрузке или повышении температуры тела. Не стоит этого бояться, такое сердцебиение проходит самостоятельно, когда причина его устраняется или исчезает, человек успокаивается.Однако иногда этот процесс является результатом тахикардии или заболеваний сердца. Начинается все обычно с резкого удара в сердце, вас как будто ударили в грудь. Затем появляется очень сильное сердцебиение, вам трудно дышать, не хватает воздуха, может кружиться голова и темнеть в глазах.В некоторых случаях люди путают сердцебиение с инфарктом миокарда. В любом случае необходимо срочно вызывать врача или скорую помощь, чтобы специалисты сделали вывод и назначили лечение.Если нападение прошло само собой, советуем сходить к врачу и сделать кардиограмму.Напомним, ученые раскрыли секрет здоровья и долголетия, благодаря которому можно сократить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.Так, благодаря орехам в своем рационе, можно сделать сердце здоровее и сильнее.Медики доказали, что съедая ежедневно горсть орехов, существенно снижается риск возникновения и развития инфарктов и других сердечно-сосудистых заболеваний у диабетиков в среднем на 33%.Наибольшую пользу людям, склонным к вышеуказанным заболеваниям, приносят лесные орехи, включая пеканы, макадамия и фундук.Также это так называемое «лекарство» прекрасно работает в качестве профилактики. Вряд ли кто-то откажется от горсти фундука в день, ведь практически все любят орехи.Особенно они полезны тем, кто предрасположен к сердечно-сосудистым заболеваниями или страдает от диабета. Миндаль или грецкие орехи окажут огромную пользу, но еще большей она будет именно от фундука.Сердечно-сосудистые заболевания являются ведущей причиной смертности в развитых странах, и чаще всего именно от этих болезней умирают пациенты с диабетом. Исследование показало, что если эти пациенты съедают всего по тридцать грамм орехов пять дней в неделю, то риск смерти от инфаркта у них уменьшается на 34%, а опасность смерти от инсульта на 17%.Более того, значительно укрепляются стенки сосудов, улучшается кровообращения, более активно стимулируется работа мозга. Ученые рекомендуют каждый день съедать хотя бы горсть доступных орехов, и тогда неприятные заболевания будут обходить стороной.