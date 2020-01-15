Врачи рассказали, чем опасна анемия во время беременности

Что такое анемия при беременности и каковы ее последствия: как выявить, что нужно есть, какие таблетки принимать, от каких препаратов отказаться.Анемия или же малокровие, или же пониженный уровень гемоглобина в крови – это распространенный диагноз. Зачастую в обычной жизни мы к нему относимся очень легкомысленно, хотя не стоило бы… И тем более не стоит махать рукой на свое малокровие беременным девушкам, ведь его развитие может быть очень опасным? И не думай, что анемия тебя не касается: она наблюдается абсолютно у всех беременных женщин.Что такое анемия при беременности?Анемия при беременности – частое явление. Как говорит статистика, практически каждая третья беременная девушка подвержена серьезной стадии этого заболевания. Что такое анемия? Это недостаток эритроцитов в крови или же дефицит гемоглобина (особое химическое соединение). В большинстве случаев причина тому – недостаток железа в организме. Именно оно и формирует гемоглобин в нашем организме.Анемия часто встречается и без беременности, при этом к ней принято относится достаточно легко. А зря. Ведь именно от гемоглобина зависит распространение кислорода по всему организму. Таки что пресловутое и вроде бы всем знакомое малокровие, на самом деле, имеет серьезное действие на организм – приводит к кислородному голоданию клеток.Для простого понимания таких медицинских терминов можно сравнить состояние организма под анемией с нахождением в душном помещении. Вы же не сможете себя хорошо чувствовать, если вам, грубо говоря, не будет хватать воздуха в комнате? Так чувствует себя и человеческий организм при анемии – вы как бы начинаете задыхаться изнутри. И наше тело при этом не может полноценно выполнять свои функции жизнедеятельности.Анемия при беременности протекает вдвойне сложнее. Потому что в таком случае кислорода не хватает уже клеткам не одного человека, а двух. То есть вы и ваш ребенок испытываете «удушье», а это два мозга, два сердца, четыре почки и т. д., а значит большая потребность и больший дефицит.Что может быть поводом для возникновения анемии при беременности? В первую очередь, повышенная потребность женщины в железе. Почему анемия так часто развивается именно при беременности? Потому что в интересном положении в организме женщины значительно увеличивается объем крови. Из-за такого «расширения» качество крови ухудшается. То есть понижается насыщенность крови эритроцитами, а значит и падает содержание гемоглобина в ней.Врачи обращают наше внимание на, что зачастую проблему анемии при беременности стоит рассматривать индивидуально. Потому что все переносят ее по-разному. Да и к тому же на ранних стадиях состояние крови может самостоятельно прийти в норму. Есть большая вероятность этого.Незначительное понижение уровня гемоглобина в крови наблюдается абсолютно у всех беременных женщин в начале беременности. Однако также велика вероятность, что процесс улучшения качества крови не будет успевать за процессом увеличения ее объемов.Каким должен быть нормальной уровень гемоглобина в крови у беременной женщины? По медицинским показателям, нормой на протяжении всего времени протекания беременности считается показатель в 110г/л. Но опять-таки это усредненные статистические показатели. Для каждой девушки эта норма может быть разной. Потому как и до беременности у каждой из нас – разный уровень гемоглобина в крови. Так что главным показателем установления правильной нормы во время беременности будут твои показатели на протяжении всей жизни. Если они итак «отстают» от достаточного уровня гемоглобина в крови, то важно будет установить скорость падения гемоглобина во время беременности. В принципе, возможно, что беременная девушка будет себя нормально чувствовать и при 90г/л гемоглобина в крови. Это даже при том, что у девушек вне беременности нормой считается содержание гемоглобина в крови на более высоком уровне. Это 120–140 г/л.Понижение уровня гемоглобина в крови на ранних сроках беременности требует наибольшего внимания. Потому что в это время его показатель отображает настоящую картину анемии у девушки. Если этот дисбаланс ярковыраженный – он грозит преждевременными родами и другими осложнениями течения беременности. А вот на поздних сроках анемия считается нормальным явлением и не причисляется к заболеваниям, не неся в себе никаких угроз ни здоровью будущей мамы, ни здоровью малыша. Однако повышать уровень гемоглобина в крови на этом этапе нужно всем – причем не только с помощью здорового питания и специальных витаминных препаратов, но и посредством употребления таблеток и, возможно, других прописанных доктором лекарств.Легкая степень анемии при беременности и ее тяжелые проявленияАнемия при беременности может иметь различные степени. В зависимости от них она и рассматривается как болезнь или как нормальное явление. Причем первая степень анемии считается легкой формой и не вызывает опасений для нормальной жизнедеятельности малыша и будущей мамы.Что такое анемия первой степени при беременности? Это как раз тот показатель уровня гемоглобина в крови, который в принципе считается нормой даже на ранних сроках беременности – 110–90 г/л.Вторая степень анемии при беременности относится к умеренно-выраженной и тоже в принципе не вызывает оснований для тревог. На второй степени уровень гемоглобина в крови составляет примерно 89–70 г/л.Но существует и третья стадия анемии у беременных. Она как раз и считается тяжелой и может грозить серьезными опасностями как для жизни ребенка, так и для жизни беременной девушки. При таком течении болезни уровень гемоглобина в крови снижается до 69–40 г/л.Чем опасна анемия при беременности?Чем опасна анемия во время беременности? В серьёзной стадии анемии у беременных женщин наблюдается сильная гипоксия в тканях (то есть то, о чем мы говорили ранее: недостаточное насыщение кислородом клеток организма). В свою очередь, анемия тянет за собой пониженное давление у беременной женщины. А это приводит и к гипоксии ребенка в утробе матери, что становится фактором нарушений в его развитии. Далее это приводит к изменению состава плаценты – еще один негативный фактор для здоровья матери и ее малыша. А это грозит очень серьезными последствиями.Осложнений при запущенном малокровии может быть много и самые разнообразные. Перечислим главные и самые страшные из них:Нарушение работы сердечно-сосудистой, иммунной, мочевыделительной и пищеварительной систем у беременной женщины. А это соответственно влияет и на состоянии ее малыша.Гестоз – это недостаточность в работе всех тканей и органов женщины.Более частое и острое проявление токсикоза.Преждевременное отслоение плаценты.Проблемы с внутриутробным развитием ребенка.Угроза выкидыша.До 25-и процентов больше риска по задержке внутриматочного развития плода.До 20-и процентов повышается риск недоношенности плода.На 30 – 40 процентов повышается возможность кровотечения при родах.Появления различных инфекций после родов, а также проблемы с лактацией.Также до 11-и процентов повышается риск рождения мертвого ребенка.Малокровие у рожденного ребенка в первый год его жизни.А также у рожденного ребенка наблюдается снижение иммуннозащитной функции организма. В первые годы жизни они на 35-и процентов чаще и тяжелее болеют простудными заболеваниями, а у 30-и процентов – развиваются аллергии.Если легкая степень малокровия свойственна практически всем беременным женщинам, то ее тяжелая степень встречается не так уж часто. По статистике, это долю составляет около 15–30 процентов девушек в положении. Однако на показатель уровня гемоглобина в крови стоит обращать пристальное внимание, потому что серьезная степень малокровия зачастую имеет плохие последствия. К тому же в любой стадии развития анемии при беременности (за исключением самой легкой на ранних сроках – и то не всегда) нужно не только правильно питаться, но и принимать специальные средства и лекарства для ее полного устранения.Профилактика проявлений анемии у беременныхПри всей опасности развития анемии во время беременности медики настаивают на том, что профилактика малокровия имеет важнейшее значение. Кроме того, она намного более эффективна, чем непосредственно его лечение всевозможными препаратами.Ведь чем изначально выше уровень гемоглобина в крови у женщины, тем лучше будет протекать беременность. И само собой, чем лучше будут обстоять у девушки дела с уровнем железа в организме до беременности, тем легче его будет повысить во время нее. Поэтому задумываясь о том, чтобы завести ребенка, обрати внимание на уровень эритроцитов в крови. Тем более нужно этим заняться, когда увидишь на тесте заветную позитивную отметку.Какова домашняя профилактика анемии? Это правильное питание (обязательно с мясными продуктами, молочкой и свежими овощами/фруктами), а также различные комплексные железосодержащие средства: витамины в таблетках и БАДы.Анемия при беременности: причиныЧтобы не допустить развития критичного малокровия, беременная девушка должна обратить внимание на причины его возникновения. К главным из них врачи относят такие:общий недостаток железа в организме, который появляется в основном из маленькой дозы мяса в питании;недостаточное количество употребления витаминов С и В, благодаря которым железо хорошо усваивается организмом;различные заболевания из-за которых возникает дефицит белков в организме, а именно они обеспечивают нормальный обмен железа в наших клетках;сильные приступы токсикоза, из-за которого беременная женщина не может нормально питаться;частые беременности, ведь после каждых родов женский организм восстанавливает полноценный уровень железа целых 2–3 года, а если учесть нормальный период кормления грудью, то все 4–5 лет;ситуативные потери крови, например, из-за какой бы то ни было травмы или хирургических операций;а также любые другие частые кровотечения, например, носовые.Важно при этом заметить, что большой недостаток железа в организме ко времени окончания беременности появляется у всех женщин, ведь все его запасы растрачиваются на развитие плода. Так что насыщать себя этим микроэлементом в ходе беременности нужно максимально.Группы риска: женщины, которые еще не забеременели, но уже рискуют заполучить сильную анемию во время беременности. К ним относятся такие категории:женщины склонные к беременности с несколькими плодами (как правило, это наследственное);женщины, которые уже рожали несколько раз;те девушки, которые имеют до беременности длительные менструации (5 дней и больше);также девушки с месячными повышенной обильности;женщины, у которых наблюдалось малокровие во время предыдущих беременностей;женщины склонные к гестозу;женщины, у которых есть болезни печени и нарушения работы желудочно-кишечного тракта;женщины с хроническими инфекциями;вегетарианки, ведь из-за отказа от мяса у них всегда наблюдается недостаток белка и железа в организме;беременные женщины старше 30-и лет и младше 18-и;женщины, имеющие патологии и заболевания крови – анемия может быть не только железонедостаточной, но и, например, серповидноклеточной;питание с недостаточным содержанием витаминов и полезных микроэлементов;женщины с другими заболеваниями – длительными, тяжелыми и изнурительными;женщины, у которых присутствовали гормональные проблемы;женщины, которые долгое время принимали гормональные контрацептивы;женщины, подверженные таким гинекологическим болезням как эндометриоз и миома матки;женщины, злоупотребляющие алкоголем;многодетные женщины – если у тебя уже есть четверо и более детей, то сильная анемия при следующей беременности неизбежна.Симптомы анемии при беременностиДля того, чтобы ты могла быстро распознать сильную анемию при беременности, врачи выделяют такие ее критичные признаки:Вялость, слабость и быстрое наступление усталости.Проблемы с режимом сна у беременной женщины. Это не только плохой сон, но и желанием поспать днем, при том что ночью тебя мучает бессонница.Частая головная боль, а также головокружение, сопряженное с шумом в ушах.Появление бледности слизистых оболочек и кожи.Проблемы с дыхание, чувство удушливости и одышка.Учащенное сердцебиение, да такое что ты можешь его ощущать, также, как и учащение пульса.Боль в сердце.Потемнение в глазах.Обморочное состояние и, собственно, обмороки.Ухудшение памяти.Пониженная работоспособность.Также признаками анемии у беременных, из-за которых нужно быть тревогу могут быть и, на первый взгляд, казалось бы, нормальными в таком состоянии косметологическими проблемами. Если твоя кожа стала очень сухой, на ней появляются трещины, а в уголках рта – так называемые, заеды и другие воспаления – это не мелочи.Также к этому пласту проблем относятся ломкость и расслаивание ногтей.Существенное ухудшение состояния волос – сухость, ломкость, выпадение.Извращение вкусовых ощущений, а также тяга к разной «экзотической» еде: если тебе хочется отведать мела или зубной пасты – это плохие знаки.А также ухудшения аппетита.Извращение обоняния, а также внезапная симпатия к ароматам ацетона или бензина.Проблемы с зубами ии х разрушения.Проблемы с диареями и запорами.Атрофический гастрит.Возникновение стоматитов.Дисфункция мочеиспускания, при который появляется недержание при кашле, смехе или чихании. Все это может усугубляться ночным недержанием.Учащение простуд.Важно заметить, что при развитии легкого малокровия, которое наблюдается у всех беременных на ранних стадиях, организм может не выдавать симптомов – значит, все в порядке и кислородное насыщение клеток компенсируется за счет внутренних запасов. Однако при синдроме развития критичной анемии первым делом это проявляется на коже и волосах беременной женщины. А это многие дамы в положении считают нормальными побочными эффектами протекания развития плода. Но нет – на это стоит обратить внимание и задуматься об уровне гемоглобина в крови.Также врачи утверждают, что даже симптоматика малокровия у беременных сугубо индивидуальна. Для некоторых девушек в положении и малейшее понижение уровня эритроцитов в крови обернется обмороком. В то время как для других его критичный уровень может проявляться только в качестве утомляемости и проблем со сном. Так что при любых признаках малокровия следует сделать дополнительный анализ крови, по его результатам уделить особое внимание питанию, а может, даже и выйти на принятие медикаментозного препарата, и согласиться на госпитализацию. Ведь последствия сильного развития анемии для беременных могут быть очень плачевными вплоть до смертельных случаев не только плода, но и вынашивающей его женщины.В отслеживании недостатка железа в организме беременной девушки важно обратит внимание и на его содержание в сыворотке крови. Здесь его недостаток может проявиться раньше, чем понижение уровня гемоглобина в крови.Лечение анемии при беременностиЛечении анемии при беременности может быть комплексным – правильное питание плюс медикаментозные добавки. Но в большинстве случаев при легких стадиях малокровия и своевременном начале его лечения оно может ограничиться только сбалансированным рационом. В любом случае именно питание становится основой борьбы с анемией при беременности и ее профилактике.Каким должно быть питание для устранения малокровия при беременности? Таким, чтобы в организм девушки поступали микроэлементы необходимые для кроветворения.В первую очередь, это железо. Причем медики акцентируют внимание на том, что железо из фруктов и овощей «всасывается» в нашу кровь намного хуже, чем из мяса и других продуктов животного происхождения.Поэтому, увы, вегетарианкам придется во время беременности отказаться от своих идейных принципов и все-таки во имя своего будущего ребеночка начать употреблять в пищу не только растения. Также для усвоения организма важно, чтобы все растительные железосодержащие продукты были свежими, иначе их усвоение и полезное действие сводится к минимуму. Но правильный рацион достаточно сработает только для профилактики анемии.Во-вторых, врачи уверенно утверждают: если малокровие у беременной девушки уже проявилось, то к правильному рациону должны добавляться специальные препараты. Обычно это прописанные врачом таблетки и витамины. И только в особо тяжелых случаях больной анемией беременной девушке полагаются уколы и инъекции. Но для этого становится необходимым, так называемое, сохранение беременности в стационарном режиме.Анемия при беременности: что кушать?Если у беременной женщины активно развивается анемия, то первый метод борьбы с ней – это сбалансированное питание, насыщенное железом, белками и правильными жирами, а также витамином С.Какие продукты нужно активно употреблять беременным девушкам с анемией?Железосодержащее мясо: говядина, телятина, телячья и свиная печень, индюшатина, сердце.Белковые продукты: язык, бычья печень, птица.Яичный желток.Чёрствый и ржаной хлеб грубого помола.Соя и всевозможные бобовые (горох, фасоль, кукуруза).Правильные жиры – это разнообразные натуральные молочные продукты: творог, молоко, сыр, сливки, сметана.Натуральное какао.Если выбирать из фруктов, то, в первую очередь, это зеленые яблоки, лимоны, абрикосы, черешня и гранаты.Если выбирать из овощей, то это, прежде всего, тыква, редис, помидоры, свекла, морковь, шпинат, капуста.Из ягод — шиповник, смородина, малина, крыжовник, клубника.Из круп главные – гречневая каша, рис, овсянка.Свежая петрушка и другая зелень.А на десерт – мед, миндаль, орехи и сухофрукты (курага/чернослив/изюм).