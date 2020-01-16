Развенчаны популярные мифы об алкоголе

О них пора забыть.Вокруг употребления алкогольных напитков и самого спиртного бытует множество мифов, в которые верит большинство. Ученые развенчали самые популярные из них и расставили все точки над «і».Алкоголь помогает крепче заснутьСпиртные напитки действительно вызывают у человека слабость и сонливость, но опьянение не имеет ничего общего со здоровым и крепким сном. Алкоголь помогает заснуть быстрее, но качество отдыха ухудшается в несколько раз. После такого сна человек чувствует себя разбитым и уставшим, а еще, как правило, с головной болью.Если больше закусывать – меньше опьянеешьДоля правды в этом есть, ведь без закуски пить алкоголь и вправду не стоит. Но жирные и острые блюда перегружают пищеварительную систему и наносят ей серьезный удар. После тяжелой закуски, которая идет в сочетании с алкоголем, усиливается интоксикация организма и переваривание пищи замедляется.Качественный алкоголь не вредит организмуЭто ошибочное утверждение, ведь этиловый спирт входит в состав любого алкоголя. По статистике, лишь 6% отравлений вызваны содержимым суррогатного алкоголя. Остальным 94% спровоцированы этанолом, без которого не обходится ни лучшая водка, ни самый дорогой виски.Пиво нужно пить перед водкойНа самом деле, нет разницы в каком порядке следует пить спиртные напитки. В такой ситуации важную роль играет лишь количество выпитого.Алкоголь лечит простудуСчитается, что стопка водки с лимоном или перцем способна излечить от любого недуга, в частности от простуды. Но врачи не рекомендуют прибегать к таким методам лечения. Дело в том, что спирт раздражает горло и оно воспаляется еще больше.