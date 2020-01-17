Врачи назвали овощ, «убивающий» раковые клетки

Ученые назвали самые полезные свойства моркови.Оказывается, такие привычные нам продукты, как морковь и яблоки, могут помочь в борьбе со смертельным недугом.Сотрудники Национального института онкологии Польши сделали вывод, что регулярное употребление растительных продуктов в пищу позволит существенно снизить риск развития рака. В частности, такой способностью обладают яблоки и морковь, утверждают эксперты.В чем секрет их «чудодейственных» свойств?Данное заключение было сделано учеными после проведенного эксперимента с использованием раковых клеток, которые подвергались воздействию разных растительных компонентов. Исследователи установили, что очень высоким эффектом защиты против рака обладает морковь (при условии регулярного употребления в пищу).«Регулярное употребление моркови или яблок может стать эффективной профилактикой от онкологических заболеваний», — заключили польские эксперты.Способность моркови к уничтожению раковых клеток связывают с присутствием в ней бета-каротина — антиоксиданта, который, как известно, хорошо стимулирует иммунную систему. Ежедневное употребление в пищу моркови или свежевыжатого морковного фреша станет отличным средством для профилактики тяжелых заболеваний. Единственное, не стоит выпивать этот сок больше, чем один стакан в день.По своим целебным свойствам морковь вполне можно сопоставить с яблоками — подметили ученые. В частности, было установлено, что яблоки станут полезны в профилактике рака: у людей, в ежедневном рационе которых присутствует этот продукт, риск развития этой болезни на 50% ниже.«В структуре яблок содержатся органические соединения, богатые на кислород и не дающие независимым соединениям повреждать ткани. Благодаря им, яблоки препятствуют размножению раковых клеток», — заключили эксперты.