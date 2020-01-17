Рак в раннем возрасте: как определить симптомы

Чаще всего у людей до 40 лет диагностируют рак груди, кишечника и крови.Уже несколько десятилетий врачи отмечают печальную тенденцию – рак «молодеет». Раньше рак у человека до 30 лет был нонсенсом, а теперь это в порядке вещей и число молодых больных растет с каждым годом.Что касается детского рака, то сейчас выживаемость больных приближается к 90%. Дети в основном сталкиваются с раковыми заболеваниями, связанными с нервной или кроветворной системами. Основная опасность в том, что у детей рак часто развивается стремительно. Поэтому важно обращать внимание на самые разные симптомы – рак может проявляться изменениями в поведении, потерей аппетита и веса. При раке крови у детей часто появляются синяки и поднимается температура.Одна из основных причин смерти среди женщин, рак молочной железы, все чаще диагностируют у женщин 30-35 лет, тогда как ранее основной группой риска считались женщины после 50 лет. Как считают врачи, это происходит потому, что изменился образ жизни женщин. Отказ от грудного вскармливания, поздние роды и нездоровый образ жизни повышают риск развития рака. Чтобы обезопасить себя, женщинам после 30 лет необходимо проходить скрининг, желательно делать это в клиниках, которые специализируются на диагностике и лечении рака.В последние годы стремительно растет число молодых людей, у которых диагностирован рак кишечника. К его частым симптомам относят любые расстройства стула, чувство распирания после еды, кровь в стуле.