Врачи назвали продукты, укрепляющие нервную систему
Ученые-диетологи из Великобритании составили и опубликовали список самых полезных продуктов для организма.
Употребление этих продуктов помогает человеку не болеть: они содержат вещества, способствующие восстановлению организма и излечению от многих заболеваний, включая хронические, а также поддержанию психического здоровья.
Возглавили этот список самых полезных продуктов для организма сельдерей и ореховое масло. Сельдерей содержит в своем составе апигенин — вещество, оказывающее на организм человека действие антидепрессанта. Благодаря влиянию апигенина, уменьшается стресс, ослабляется чувство повышенной тревожности и беспокойства, возникает успокоение. Кроме того, сельдерей богат витаминами группы В, содержит провитамин А, витамин К, витамин Е и аскорбиновую кислоту, а также ценные аминокислоты эфирные масла и микроэлементы. Ученые утверждают, что столь же насыщенного ценными для организма и здоровья микроэлементами продукта найти практически невозможно.
Также помогает человеку не болеть ореховое масло, которое содержит необходимые для нормальной работы мозга белки и жиры. Этот продукт обладает антиоксидантным эффектом, снижает уровень воспаления в организме, способствует снижению уровней холестерина и сахара в крови.
Кроме того, в список самых полезных для организма продуктов вошли:
— мисо-суп,
— манго,
— авокадо,
— куриные яйца,
— орехи кешью,
— ржаной хлеб,
— тушеное мясо,
— карри,
— шоколад,
— зеленый листовой салат.
По словам ученых, употребление в пищу данных продуктов помогает не болеть, поскольку улучшает способность организм восстанавливаться. Кроме того, они содействуют оздоровлению процессов кроветворения, улучшают кровообращение мозга и активизируют метаболизм.
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