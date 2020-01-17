Врачи назвали продукты, укрепляющие нервную систему

Эти продукты особенно полезны для организма.Ученые-диетологи из Великобритании составили и опубликовали список самых полезных продуктов для организма.Употребление этих продуктов помогает человеку не болеть: они содержат вещества, способствующие восстановлению организма и излечению от многих заболеваний, включая хронические, а также поддержанию психического здоровья.Возглавили этот список самых полезных продуктов для организма сельдерей и ореховое масло. Сельдерей содержит в своем составе апигенин — вещество, оказывающее на организм человека действие антидепрессанта. Благодаря влиянию апигенина, уменьшается стресс, ослабляется чувство повышенной тревожности и беспокойства, возникает успокоение. Кроме того, сельдерей богат витаминами группы В, содержит провитамин А, витамин К, витамин Е и аскорбиновую кислоту, а также ценные аминокислоты эфирные масла и микроэлементы. Ученые утверждают, что столь же насыщенного ценными для организма и здоровья микроэлементами продукта найти практически невозможно.Также помогает человеку не болеть ореховое масло, которое содержит необходимые для нормальной работы мозга белки и жиры. Этот продукт обладает антиоксидантным эффектом, снижает уровень воспаления в организме, способствует снижению уровней холестерина и сахара в крови.Кроме того, в список самых полезных для организма продуктов вошли:— мисо-суп,— манго,— авокадо,— куриные яйца,— орехи кешью,— ржаной хлеб,— тушеное мясо,— карри,— шоколад,— зеленый листовой салат.По словам ученых, употребление в пищу данных продуктов помогает не болеть, поскольку улучшает способность организм восстанавливаться. Кроме того, они содействуют оздоровлению процессов кроветворения, улучшают кровообращение мозга и активизируют метаболизм.