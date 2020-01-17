Медики рассказали, как помидоры влияют на печень

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Врачи назвали овощ, защищающий от воздействия алкоголя.Вердиктом ученых о том, что помидоры могут защищать печень и мозг от разрушительного воздействия алкоголя, завершились проводившиеся в США эксперименты на мышах.Томаты обязательно должны присутствовать в рационе питания людей, часто скрашивающих свой досуг спиртным, — об этом говорят полученные данные.В ходе опытов на мышах американские исследователи убедились в положительном влиянии томатов на организм при употреблении алкогольных напитков.Испытуемые грызуны были поделены на две группы. В одной из них мыши получали дозы алкоголя вкупе с порошком из концентрата томатных веществ. В другой – только алкоголь. Спустя 30 дней у животных проверили состояние внутренних органов.Таким образом было замечено, что в гораздо лучшем состоянии печень и мозг сохранились у тех мышей, которым давали добавку из томатов. Животные, которые не употребляли помидоры, демонстрировали симптомы поражения тканей внутренних органов, схожие с теми, что наблюдаются у людей при хроническом алкоголизме.«Количество томатного порошка, содержащее столько же питательных веществ, сколько один свежий помидор, эффективно блокировало действие алкогольных напитков на печень и на мозг в 90 % случаев», — поделились ученые данными эксперимента, добавив, что такого же действия томатов можно ожидать и в отношении человеческого организма.