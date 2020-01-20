Врачи подсказали, какой фрукт может защитить от онкозаболеваний
Врачи назвали лучший продукт для профилактики рака кишечника.
Регулярное употребление яблок снижает риск возникновения рака кишечника, утверждают польские исследователи.
Ученые провели исследование, в котором приняли участие 592 пациента с онкологическими заболеваниями и 765 здоровых людей.
Специалисты изучили рацион питания всех участников эксперимента. Оказалось, что риск возникновения рака кишечника снижался на 50% у тех, кто ел ежедневно более одного яблока.
Яблоки содержат огромное количество гетероциклических кислородсодержащих соединений, которые не дают свободным радикалам повреждать ткани и препятствуют возникновению рака и размножению опухолевых клеток, утверждают исследователи.
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