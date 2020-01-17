Названы продукты, которые вызывают рак

Чрезмерное употребление сахара чревато раком прямой кишки.По всему миру стремительно увеличивается заболеваемость онкологией. Ученые назвали 4 типа продуктов, которые являются провокаторами появления рака. Они убеждены, что правильное питание – важный фактор в профилактике данного тяжелого недуга.Итак, первым продуктом является сахар. Ученые из Бельгии считают, что он способствует распространению метастазов по всему организму, в этом вина процесса растворения глюкозы. Чрезмерное употребление сахара чревато раком прямой кишки, мочевого пузыря и груди. В то же время отказаться от данного продукта нельзя, но исключить необходимо искусственные сахарозаменители, ароматизатизаторы и продукты, содержащие их.Ко второму типу продуктов относятся колбасные изделия. Регулярное их употребление ученые связывают с появление колоторектального рака. Кроме этого, не исключено поражение груди. Вместо колбасы специалисты советуют есть рыбу или мясо птицы.Третий тип продуктов – изделия с высоким содержанием жира, поскольку они выступают стимулятором деления стволовых клеток в тканях кишечника. Исследования, проведенные на мышах, показали необратимые мутации клеток.Также ученые заговорили о вреде обработанной пищи. Рак могут провоцировать не отдельные продукты, а способ их приготовления. Здесь речь идет о воде с газом, хлебе, выпечке, полуфабрикатах. В такой еде содержится повышенное количество соли, жира, сахара, при этом в ней нет клетчатки и витаминов.