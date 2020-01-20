Медики назвали главные лечебные свойства инжира

Лучшая ягода для понижения уровня холестерина.Немногие знают, что инжир содержит большое количество калия, необходимого для нормальной работы сердечно-сосудистой системы, железо, аминокислоты, витамины и растительные ферменты.Известно, что по содержанию калия лидируют орехи, так вот, второе место занимает инжир. В нем содержится бесценная для правильного пищеварения клетчатка и в силу этого, инжир благотворно влияет на работу желудочно-кишечного тракта.Также инжир прекрасно помогает справляться с запорами, не прибегая к использованию медикаментов, а волокна клетчатки понижают уровень холестерина в крови. Очень полезен этот фрукт для людей с психическими проблемами. Британскими учеными доказано — инжир благотворно влияет на нервную систему.Кроме этого, инжир обладает жаропонижающим свойством, является хорошим отхаркивающим средством и сваренный на молоке, поможет справиться с затяжной простудой. Он обладает антисептическими свойствами и сваренный в том же молоке, помогает заживать ранам при наружном применении.Ну и, конечно же, инжир прекрасно утоляет голод.