Медики назвали главные лечебные свойства инжира
Немногие знают, что инжир содержит большое количество калия, необходимого для нормальной работы сердечно-сосудистой системы, железо, аминокислоты, витамины и растительные ферменты.
Известно, что по содержанию калия лидируют орехи, так вот, второе место занимает инжир. В нем содержится бесценная для правильного пищеварения клетчатка и в силу этого, инжир благотворно влияет на работу желудочно-кишечного тракта.
Также инжир прекрасно помогает справляться с запорами, не прибегая к использованию медикаментов, а волокна клетчатки понижают уровень холестерина в крови. Очень полезен этот фрукт для людей с психическими проблемами. Британскими учеными доказано — инжир благотворно влияет на нервную систему.
Кроме этого, инжир обладает жаропонижающим свойством, является хорошим отхаркивающим средством и сваренный на молоке, поможет справиться с затяжной простудой. Он обладает антисептическими свойствами и сваренный в том же молоке, помогает заживать ранам при наружном применении.
Ну и, конечно же, инжир прекрасно утоляет голод.
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