Как восстановить зрение без визита к офтальмологу

Как улучшить зрение в домашних условиях.Чтобы глаза вас не подводили, нужно научиться о них заботиться. Какими же средствами можно улучшить зрение в домашних условиях?В современной мире, когда работа зачастую связана с компьютером, а в свободное время мы читаем книги, журналы и смотрим телевизор, уберечь зрение очень непросто.Чрезмерное перенапряжение, как правило, приводит к ухудшению зрения. Однако этой проблеме можно противостоять, если знать несколько простых правил.Чтобы улучшить зрение, тренируйте глазаНесмотря на то что пока не существует научных расчетов безопасного времени работы за компьютером или времяпрепровождения у телевизора, офтальмологи рекомендуют отдыхать от монитора каждые 2 часа по 15 минут. Самая простая зарядка для глаз сводится к тому, чтобы вращать ими по часовой стрелке и против, сжимать веки или просто на минуту закрыть глаза. Такая простая зарядка (2-3 раза в день) значительно улучшит питание глаз и поможет улучшить зрение.Полезные советы для укрепления зренияТе, кто проводит за компьютером 8 часов в сутки, должны быть особенно внимательны к своему зрению.Центр монитора должен находиться на 8-10 см ниже уровня глаз. Оптимальное расстояние до него — две его диагонали.При работе с текстом следите, чтобы буквы не были слишком мелкими. Максимально комфортным для глаз считается 14-й кегль.Избегайте белого фона на заставке. От белых точек экрана быстро устают глаза, а от черных нет. Поэтому нужно делать цвет рабочего стола ближе к черному, а фон окон – серым.Чтобы успокоить глаза после напряженного дня, положите на закрытые глаза тонкие дольки сырого картофеля, оставьте на 2-3 минуты.Продукты для улучшения зренияШпинат. Можно употреблять как самостоятельно, так и в легких салатах и закусках с овощами, заправляя оливковым маслом.Черника. Для зрения хороши как сырые ягоды, так и черничное варенье. Полезен и аптечный чай из спелых плодов.Морковь. Она хорошо усваивается как в сыром виде, так и в вареном или тушеном, с небольшим количеством масла или сметаны.Кукуруза. В продукте содержится около 2 мл лютеина и зеаксантина — пигментов, которые играют важную роль в восстановлении сетчатки.