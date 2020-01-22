Как правильно лечить простуду дома?

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Зимой огромное количество людей болеют простудными заболеваниями. Даже человек, который имеет крепкий иммунитет, вполне может заболеть. Вылечить недуг можно и дома. Для этого нужно соблюдать несколько простых рекомендаций.Во-первых, человек, который болеет должен соблюдать постельный режим. Чем меньше он выполняет физических действий, тем больше сил остается у организма на борьбу с вредным вирусом. А значит и выздороветь получится быстрее.Во-вторых, нужно как можно больше пить жидкости. Но она не должна быть слишком горячей. В противном случае можно еще больше навредить больному горлу. В качестве питья используют морсы, компоты, настои трав. Если нет аппетита, не стоит кушать через силу. После болезни аппетит обязательно восстановится.В-третьих, для борьбы с вирусом можно использовать чеснок. Он очень быстро справится с инфекцией. Если по медицинским показаниям кушать чеснок нельзя, то его просто мелко нарезают и ставят в блюдце рядом с заболевшим. В-четвертых, нужно как можно чаще проветривать комнату. Это будет способствовать улучшению самочувствия.В-пятых, актуальны будут периодические полоскания полости рта и носа. Если же симптомы простуды не проходят, стоит обратиться к врачу. Самостоятельное лечение должно помочь в короткий срок, а затяжные симптомы могут говорить о том, что у человека что-то более серьезное, чем обычное ОРВИ. Возможно, что без помощи специалиста тут не обойтись.Ранее было , что холодная вода может быть опасна для здоровья человека.