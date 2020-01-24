Проверенные временем методы снижения уровня холестерина
Высокий уровень холестерина в крови рано или поздно приводит к серьезным заболеваниям сосудистой системы, например, атеросклерозу. Поэтому врачи советуют заблаговременно позаботиться о своих сосудах и всегда держать уровень холестерина в норме. Для того чтобы его контролировать, нужно периодически сдавать анализ крови. Особенно это необходимо тучным людям и тем, кто старше 50 лет.
Итак, как снизить уровень холестерина без лекарств в домашних условиях:
1. Перейти на вегетарианскую диету. Японские ученые уверены, что сократить количество вредного холестерина, который поступает в организм как раз с тяжелой мясной пищей, можно только в том случае, если отказаться от мяса и яиц.
2. Сократить калорийность потребляемой пищи в течение дня. Чем больше калорий вы потребляете, тем больше холестерина в вашем организме.
3. Похудеть. Лишний вес — это красноречивое доказательство того, что в организме человека повышенный уровень холестерина.
4. Ешьте овсянку по утрам, потому как она способна снизить уровень холестерина.
5. Сырая морковь по 2 шт в день может уменьшить количество холестериновых клеток на 20%.
6. Утренняя зарядка или пробежка — это то, что заставляет организм экстренно терять жир, а не только жидкость.
7. Чеснок в сыром виде медленно, но верно, устраняет лишний холестерин, очищая сосуды.
8. Лимонный сок эффективно сжигает жировые клетки.
9. Молекулы холестерина не могут устоять перед активированным углем. Необходимо за один раз выпивать 1 таблетку/1 кг вашего веса, то есть если вы весите 60 кг, то пьете 6 угольков. Желательно размельчить его перед употреблением.
10. Налегайте на морские водоросли, белок в их составе отлично расправляется с холестерином и восстанавливает до нормы его уровень.
Не следует слишком усердствовать и пытаться вывести весь холестерин из организма, потому как это тоже чревато последствиями. Холестерин необходим кровеносной системе, но в определенном количестве. Получается, что без него плохо и если его много, то тоже нехорошо.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил penal в категорию Кардиология
Добавить комментарий