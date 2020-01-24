Проверенные временем методы снижения уровня холестерина

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Существует множество методов снижения холестерина, о которых вы могли не знать.Высокий уровень холестерина в крови рано или поздно приводит к серьезным заболеваниям сосудистой системы, например, атеросклерозу. Поэтому врачи советуют заблаговременно позаботиться о своих сосудах и всегда держать уровень холестерина в норме. Для того чтобы его контролировать, нужно периодически сдавать анализ крови. Особенно это необходимо тучным людям и тем, кто старше 50 лет.Итак, как снизить уровень холестерина без лекарств в домашних условиях:1. Перейти на вегетарианскую диету. Японские ученые уверены, что сократить количество вредного холестерина, который поступает в организм как раз с тяжелой мясной пищей, можно только в том случае, если отказаться от мяса и яиц.2. Сократить калорийность потребляемой пищи в течение дня. Чем больше калорий вы потребляете, тем больше холестерина в вашем организме.3. Похудеть. Лишний вес — это красноречивое доказательство того, что в организме человека повышенный уровень холестерина.4. Ешьте овсянку по утрам, потому как она способна снизить уровень холестерина.5. Сырая морковь по 2 шт в день может уменьшить количество холестериновых клеток на 20%.6. Утренняя зарядка или пробежка — это то, что заставляет организм экстренно терять жир, а не только жидкость.7. Чеснок в сыром виде медленно, но верно, устраняет лишний холестерин, очищая сосуды.8. Лимонный сок эффективно сжигает жировые клетки.9. Молекулы холестерина не могут устоять перед активированным углем. Необходимо за один раз выпивать 1 таблетку/1 кг вашего веса, то есть если вы весите 60 кг, то пьете 6 угольков. Желательно размельчить его перед употреблением.10. Налегайте на морские водоросли, белок в их составе отлично расправляется с холестерином и восстанавливает до нормы его уровень.Не следует слишком усердствовать и пытаться вывести весь холестерин из организма, потому как это тоже чревато последствиями. Холестерин необходим кровеносной системе, но в определенном количестве. Получается, что без него плохо и если его много, то тоже нехорошо.