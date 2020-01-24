Эти симптомы могут сулить онкологическое заболевание

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Если у вас есть хотя бы несколько совпадений — срочно обратитесь к врачу.Диагностируем рак самостоятельно и отправляемся к доктору на дополнительное обследование.Онкология — это самая страшная болезнь века, справиться с которой удается не всем. Во многом, результат лечения онкологических заболеваний зависит от того, как быстро была обнаружена злокачественная опухоль и размножение раковых клеток в организме человека. Поэтому вы должны быть знакомы с первыми симптомами онкологии, чтобы иметь шанс вовремя обратиться к врачу и избавиться от этого недуга.Какие могут быть симптомы онкологии:1. Постоянные невыносимые боли в том или ином внутреннем органе, чаще всего подвержены раку: лёгкие, кишечник, головной мозг, молочные железы, простата, кровеносная система.2. Повышение температуры тела, не обоснованное другими заболеваниями, например, простудой или гриппом.3. Быстрое похудение. В данном случае вас должно насторожить похудение, в котором вы не принимали никакого участия, то есть не сидели на диете, не занимались спортом и так далее.4. Общая слабость организма, которая не проходит даже после того, как вы отдохнули, поспали.5. Головокружение может быть спровоцировано и внутричерепным давлением, и беременностью, но делать выводы вы можете только тогда, когда точно уверенны, что у вас всё в порядке с давлением и вы не беременны.6. Резкое ухудшение состояния волос, ногтей и кожи. Если это не авитаминоз, вызванный сезонностью, тогда вам срочно нужно обратиться к доктору.Как распознать рак у ребенка:1. Регулярная головная боль.2. Тошнота и рвота, не имеющие отношения к пищевому отравлению.3. Ребенок начинает ходить, шатаясь, постоянно спотыкаясь, то есть он не может сконцентрироваться на дороге.4. Резкое снижение зрения. Опять же, если ваш ребенок не вылезает из-за компьютера или планшета, то снижение зрения в данном случае обусловлено негативным влиянием излучений от монитора. Если ваш малыш не играет на ноутбуке, тогда его немедленно нужно показать доктору.Как только вы заметили у себя или у ребенка вышеописанные симптомы, нужно не оттягивать с визитом к онкологу. Ранняя диагностика рака обеспечивает дополнительный шанс врачу остановить болезнь или помочь полностью от неё избавиться. Раковые клетки растут очень быстро, они могут буквально сразу перерасти в метастазы и все усилия врачей на такой стадии будут напрасными, поэтому медики настаивают на регулярном обследовании у профильных врачей и не зря, потому как смертность среди заболевших раком имеет слишком высокие показатели.