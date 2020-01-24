Этот десерт может предотвратить развитие диабета

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Шоколад может предотвратить развитие диабета, предлагает новое исследование ученых из Университета Бригама Янга.Это возможно благодаря тому, что соединения в какао, известные как мономеры эпикатехина, усиливают секрецию инсулина в конкретных клетках.Эти соединения также предотвращают развитие ожирения и увеличивают способность организма справляться с высоким уровнем глюкозы в крови. Хотя исследование проводилось только на животных, специалисты считают, что людям могут потребоваться более высокие уровни данных соединений, чтобы извлечь выгоду.В ходе испытаний эксперты давали мономеры эпикатехина животным, которые питались продуктами с высоким содержанием жиров. Было установлено, что мономеры эпикатехина усиливают способность бета-клеток секретировать инсулин, защищают от ожирения и повышают возможности клеток бороться с высоким уровнем сахара в крови и окислительным стрессом. Мономеры эпикатехина активизируют митохондрии в бета-клетках, что приводит к увеличению количества АТФ (источника энергии для клеток), вызывая высвобождение большего количества инсулина.«Полученные результаты помогут нам приблизиться к более эффективному использованию этих соединений в пищевых продуктах и добавках для поддержания нормального уровня глюкозы в крови, а также потенциально задержать или предотвратить развитие диабета второго типа», – говорит профессор Эндрю Нейлсон.