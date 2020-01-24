Соль признали самым опасным продуктом в мире

К такому выводу пришли австралийские ученые.Ученые из Австралии установили, что самым опасным продуктом в мире является соль, которая негативно сказывается на сосудистой системе.Злоупотреблять солью врачи настоятельно не советуют. Небольшое ее ежедневное количество вполне достаточно для организма. Экспериментальным путем специалисты вычислили количество соли в различных продуктах.Оказалось, что соль способствует повышению давления, а также может приводить к гипертонии, инсультам и сердечным приступам. При этом большинство людей вред соли недооценивают, хотя ее действие на сосуды происходит мгновенно. Употребление ее в пищу расширяет сосуды минимум на два часа, при этом иногда накапливается холестерин и развиваются сердечно-сосудистые заболевания.По расчетам ученых, гипертоникам для отрицательного воздействия на организм достаточно даже чуть более 3,5 грамм соли. В то же время, у многих людей суточная норма соли равняется примерно 8-12 грамм.