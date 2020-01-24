Очистить кровь помогут эти народные рецепты

Способы, проверенные веками.Кровь является основой функционирования всех систем и органов нашего организма. Её плохое состояние способно вызвать многие недуги. Известно, что кровь состоит из клеточной массы очень сложного вещества и воды. При заболеваниях в крови циркулируют отравляющие патогенные антитела и клетки, которые «застряли» в организме после прошлых болезней. Возможно ли очистить от них кровь.Как очистить кровь — проверенные методикиРецепт №1Накопайте осенью корней одуванчика (на растущей луне). Промойте, измельчите и высушите. Цвет правильно высушенных корней тёмно-бурый. Для приготовления настойки берём две ложки мелко порубленного корня и заливаем стаканом крутого кипятка. Кипятим около 10 минут, остужаем полчаса и процеживаем. Употребляем по трети стакана трижды в день перед едой в тёплом виде. Каждый день необходимо готовить свежий отвар. Продолжительность курса не должна превышать семь дней.Рецепт №2Наполняем стеклянную банку листьями молодой крапивы, тщательно промытыми и высушенными полотенцем. Заливаем на треть водкой и ставим на неделю настаиваться в прохладное тёмное место. Процеживаем и употребляем по 35 капель растворённых в воде трижды в день. Длительность курса 10 дней.Рецепт №3Смешиваем одну часть крапивы, одну часть одуванчика, три части молодых свежих почек чёрной бузины и три части примулы. Чайную ложку смеси заливаем стаканом кипятка и оставляем настаиваться на 4 минуты. Этот напиток употребляют по стакану утром и вечером перед едой. Для вкуса можно добавить немного мёда.Рецепт №4Берём 20 грамм измельчённой череды и заливаем стаканом тёплой воды. Кипятим 20 минут и настаиваем один час. Употреблять по три раза на день по четверти стакана.Рецепт №5Наполняем на одну треть литровую банку травой и корнями болотного сабельника и заливаем кипятком. Накрываем крышкой и настаиваем две недели. Употребляем по половине столовой ложки четырежды в день за два часа до еды. Для лучшего эффекта необходимо пройти три таких курса (выпить 3 банки), после чего сделать перерыв на месяц.Рецепт №6Три ложки сухого тысячелистника заливаем литром крутого кипятка и настаиваем в термосе около часа. Употребляем по половине стакана трижды в день до употребления пищи.Рецепт №7Чайную ложку тысячелистника заливаем стаканом кипятка и настаиваем один час. Употребляем по ст. ложке трижды в день перед едой.Рецепт №8Ежедневно съедать по 5 свежих можжевеловых ягод.