Медики предупредили о вреде каш

О неоспоримой пользе крупяных каш говорят на каждом шагу.

Поэтому многие хозяюшки считают, что если это настолько полезно, то нужно кормить кашами на завтрак, обед и ужин. Но это ложное суждение, передает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.

Любая крупа кроме пользы приносит и вред.

Врач раскрыла опасность крупяных каш, и к чему приводит неразумное потребление этого продукта.

Большое содержание углеводов приводит к нарушению обменных процессов, ожирению, сахарному диабету.

Клейковина склеивает ворсинки кишечника и препятствует усваиванию пищи. Это приводит к запорам, колитам, энтероколитам, геморрою.

Каши вызывают газообразование и метеоризм, поэтому противопоказаны при обострении язвы желудка и двенадцатиперстной кишки.

Так какие же крупы можно есть? Бесспорный лидер среди круп по самой низкой опасности – это гречка. Затем – пшено, перловка, манка, овсянка и рис.

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Но не стоит полностью исключать из рациона каши. Они содержат полезные для организма витамины и микроэлементы, которые дают энергию. Нужно разумно подходить к вопросу пользы и вреда продуктов.
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