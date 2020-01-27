5 неожиданных признаков того, что человек психопат

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Если вы считаете, что человека с психическим расстройством вычислить довольно легко, то сильно заблуждаетесь. Как правило, эти люди не выделяются в толпе, не строят страшных гримас и в сумочках у них не припасен топорик (привет образам из голливудских фильмов!). Главные симптомы психопатии описаны во многих научных трудах. Но специалисты не перестают нас «радовать» все новыми признаками, подчас весьма неожиданными. О них и рассказывает «Рамблер».Не реагируют на зевоту окружающихЛюди с этим заболеванием, как правило, ведут антисоциальный образ жизни, очень эгоистичны, черствы и напрочь лишены способности к эмпатии. Поэтому они совершенно не способны «заразиться» зевотой от окружающих. Можете поэкспериментировать на знакомых.Не могут «заразиться» смехомТочно так же психопаты, как правило, не изъявляют желания присоединиться к всеобщему смеху. Даже если у кого-то настолько, как мы говорим, «заразительный» смех, что не засмеяться тоже просто невозможно, психопатов это не касается.Любят горькоеАвстрийские ученые провели исследование, согласно которому сделали вывод, что психопаты предпочитают горькую еду сладкой, кислой или соленой. Такие вкусовые предпочтения связаны с антисоциальными личностными чертами, заявляют специалисты. Горький шоколад, грейпфруты, черный кофе — эти продукты люди с психическими расстройствами просто обожают.Не испытывают чувство виныБолее того, они ее просто не чувствуют. По мнению таких людей, они просто не могут ошибиться. Психопаты всегда обвиняют в своих промахах других людей и никогда не признают свои ошибки.Не умеют смеяться над собойЭгоизм, склонность манипулировать другими людьми и агрессию сложно совместить с чувством юмора. Собственно, его у психопатов и нет. Если быть точными, они обожают смеяться над другими людьми, делая это зачастую весьма зло, но совершенно не воспринимают смех в свой адрес и начисто лишены способности смеяться над собой.