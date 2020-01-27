Вспышка короновируса могла произойти из-за утечки в лаборатории

Власти Китая ещё в 2017 году создали лабораторию в городе Ухань для изучения атипичной пневмонии и вируса Эбола. Нельзя исключить, что какой-то из мутировавших вирусов вырвался на свободу, что и спровоцировало нынешнюю панику.Ещё в 2017 году учёные предупреждали, что похожий на атипичную пневмонию вирус может выбраться из лаборатории, расположенной в китайском городе Ухань. Она была создана специально для изучения наиболее опасных патогенов в мире. И вот теперь похожий на атипичную пневмонию коронавирус инфицировал более 800 жителей этого города и окрестностей, также распространившись не менее чем на 10 стран. В городе Ухань от этого вируса официально скончались 25 человек. В 2017 году именно в этом городе власти Китая построили первую из запланированных 5 биолабораторий с максимальным уровнем безопасности. Их основной целью было изучение самых опасных для жизни патогенов, включая атипичную пневмонию и вирус Эбола.Однако специалист в области биобезопасности из американского Мэриленда Тим Треван (Tim Trevan) говорил в интервью журналу Nature ещё в 2017, когда лабораторию только открывали, что в связи с специфической китайской культурой закрытости этот институт может быть небезопасным. Поскольку очень важны научные структуры, в которых каждый может говорить то, что он думает и свободно распространять информацию. На деле, похожий на атипичную пневмонию вирус неоднократно сбегал из лабораторий в Пекине, как утверждается в статье журнала Nature.Лаборатория в Ухане расположена приблизительно в 30 км от рынка морепродуктов, и возможно, их нахождение в одном городе это всего-лишь совпадение. Научное сообщество сейчас полагает, что вирус мутировал и распространился на человека посредством контакта с животными, которые продаются на рынке. Микробиологи считают, что пока нет причин подозревать расположенную в городе Ухань лабораторию. Напротив, от нее сейчас ожидают значительного вклада в разработку эффективных методов профилактики и лечения нового коронавируса, который называют одним из самых опасных в мире.