Как умываться, чтобы избавиться от обвисшей кожи и морщин

Проблемы с кожей затрагивают всех в какой-то момент жизни, и если у вас чувствительная кожа, склонная к акне, вы наверняка уже пробовали каждый продукт на рынке. Тем не менее, большинство из этих продуктов наполнены вредными химикатами, которые повреждают кожу и лишают ее естественной влаги.Первопричина угревой сыпи до сих пор неизвестна, но следует перечислить гормональные изменения в период полового созревания. Тем не менее, не многие знают, что акне также могут быть результатом инфекции в отверстиях сальных желез, так как они могут забиться бактериями. Это вызывает боль, отеки, покраснение и воспаление.Сегодня мы решили поделиться с вами лучшим натуральным средством для кожи – кокосовым маслом!Это натуральное масло – мощный и универсальный косметический продукт, способный творить чудеса для здоровья вашей кожи, благодаря сильным увлажняющим, антибактериальным и противогрибковым свойствам!Кокосы состоят из молока, самого кокоса, сока и масла. Масло в основном состоит из насыщенных жиров и богато среднецепочечными жирными кислотами, такими как лауриновая и каприновая кислоты, которые защищают кожу.Это масло содержит высокий уровень содержания витамина Е, который очищает сальные железы, что часто является фактической причиной акне. Кроме того, его сильные противовоспалительные качества успокаивают воспаление.По словам доктора Экса:«Мало того, что использование кокосового масла на вашей коже является полностью натуральным методом для устранения многих токсичных ингредиентов, которые находятся на аптечных полках, но это также экономически эффективный способ ухода за вашим телом. Кокосовое масло также способно проникнуть в кожу на более глубоком уровне, чем купленный продукт из-за своей низкой молекулярной массы и его связей с белками“.Кроме того,«Масло кокоса чудесно как очищает и увлажняет кожу, а также оно может лечить многие проблемы кожи. Жирные кислоты (каприловая и лауриновая) в кокосовом масле уменьшают воспаление внутри и снаружи и увлажняют, что делает их отличным решением для всех типов кожных заболеваний.Если вы совмещаете это масло с другим эфирным маслом, как масло чайного дерева или лаванды, то вы получите мощное естественное средство. Масло чайного дерева содержит терпинен-4-ол, который обеспечивает сильные антимикробные и антисептические свойства, а масло лаванды отлично подходит для чувствительной и поврежденной кожи. Лавандовое масло также расслабит вас и снимет стресс, который часто является причиной появления прыщей.Теперь, вот как подготовить это чудесное средство от морщин и акне:Состав продукта:1 стакан кокосового масла5-6 капель эфирного маслаПриготовление:Растопите кокосовое масло в кастрюле на медленном огне и снимите его с плиты. Добавьте 5-6 капель эфирного масла, желательно лаванды или чайного дерева. Хорошо перемешайте и вылейте средство в стеклянную банку.Дайте ему остыть, а затем втирайте его в лицо нежными движениями. Смойте теплой водой. Повторяйте два раза в день, утром и днем. Храните смесь в холодном, сухом месте.Это исключит мертвые клетки эпителия, повысит естественную влагу кожи, лечит угри, и контролирует продукцию масла. Кроме того, полезные свойства кокосового масла естественным образом уменьшат появление морщин и подтянут обвисшую кожу.Скоро ваша кожа снова станет здоровой и молодой!