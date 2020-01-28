Британские медики советуют отказаться от 5 привычек для увеличения продолжительности жизни

Отказ от пяти вредных привычек способствует улучшению здоровья и может увеличить продолжительность жизни на срок до 10 дополнительных лет. В частности, медики советуют отказаться от курения и злоупотребления алкоголем, сообщает издание Express.Если тщательно относиться к своему телу, оно позаботится о вас в преклонные годы, отмечают специалисты. Существует пять ежедневных привычек, которые могут влиять на это.Журнал BMJ опубликовал данные исследования, в ходе которого ученые из Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Чана анализировали влияние пяти вредных привычек в образе жизни людей на их шансы прожить долгую жизнь без диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, рака и других проблем со здоровьем.Внимание ученых, в частности, было сосредоточено на этих пяти вредных привычках - курение, недостаток физической активности, лишний вес, употребление слишком большого количества алкоголя и нездоровой пищи. Они тщательно изучили информацию, собранную о 38 000 мужчин, за которыми наблюдали в течение 28 лет и 73 000 женщин, наблюдаемых в течение 34 лет.В результате исследователи обнаружили, что следование здоровому образу жизни и отказ от вредных привычек может существенно продлить годы, в течение которых человек живет без болезней.«Женщины в возрасте 50 лет, которые отказались от вредных привычек и превратили их в здоровые привычки, жили на 14 лет дольше, чем женщины, которые этого не делали. Мужчины, которые стали следовать всем пяти факторам здорового образа жизни в возрасте 50 лет, жили на 12 лет дольше, чем мужчины, которые не следовали ни одному. Как видите, никогда не поздно принять эти привычки», - сказал ведущий специалист проекта доктор Фрэнк Ху.Он добавил, что для курильщиков самая важная вещь, которую они могут сделать для своего здоровья, - это бросить курить. Для некурящих – перейти на здоровый рацион и увеличить физическую активность.