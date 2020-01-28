Натуральные средства для желающих бросить курить

Подавляющее большинство курильщиков когда-либо пытались избавиться от этой вредной привычки, но не преуспели. Сегодня к их услугам самые разные средства, включая и абсолютно натуральные.Овёс. Овсяные злаки эффективно борются с никотиновой зависимостью. Овес способен снижать тягу к сигаретам, он также помогает и во время синдрома отмены. Обязательно употребляйте на завтрак овсяную кашу ежедневно, пока вы пытаетесь бросить курить.Вода. Если у вас возникло острое желание взять в рот сигарету, быстро выпейте стакан воды. Доказано, что это на некоторое время снижает тягу к курению. Вода не только доступна и безопасна, но и высокоэффективна.Корица. Опять-таки, в случае возникновения острого желания закурить возьмите немного корицы. Просто пожуйте это специю, и вполне возможно, тяга к сигаретам на некоторое время ослабнет. У корицы есть и масса других полезных свойств для нашего здоровья.Соль. Избыточное количество соли вредно для здоровья. Но при сильном желании курить съешьте что-нибудь солёное. Довольно быстро это желание пропадёт, и в течение какого-то времени никотиновое искушение вас трогать не будет.Яблоки. Эти фрукты содержат пектин - компонент, который уменьшает уровень токсинов в крови, возникающих в результате курения. Обязательно регулярно употребляйте яблоки в тот период, когда вы бросаете курить.