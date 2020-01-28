Названы полезные свойства квашеной капусты

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Вкусно и полезно.Во время квашения вырабатывается природный консервант – молочная кислота. Этот процесс связан с брожением кисломолочных бактерий, который сейчас носит современное название – ферментация, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24 Канал.Процесс ферментации широко применяется в изготовлении различных продуктов: сыры, кисломолочные напитки, пиво, вино, хамон, прошутто, рассказывает Мария Гункало.Все ферменты продукты: квашеная капуста, огурцы, кимчи, йогурт, кефир, чайный гриб (комбуча) и натуральный квас, богаты лактобактериями и являются естественными пробиотиками. Заметьте, лактобактерии есть не только в молочных продуктах, ведь само название «лакто» связано с продукцией молочной кислоты.Какие полезные вещества есть в квашеной капустеЛактобактерии, которые играют важную роль в работе кишечника, вырабатывают витамины и некоторые аминокислоты. Ориентировочно в 1 порции капусты (142 грамм) – 3 миллиарда колониеобразующих единиц лактобактерий и около 28 штаммов, больше чем у некоторых пробиотиков.Квашеная капуста богата витаминами С, К, В, пектин, кальций и железо.Это низкокалорийный и богатый клетчаткой продукт, который содержит примерно 19-20 ккал на 100 грамм, что делает его диетическим и одновременно питательным.Какая квашеная капуста полезнаМария Гункало советует отдавать предпочтение непастеризованной, но охлажденной капусте и избегать консервантов. Также не нужно добавлять сахар, ведь квашеная капуста должна содержать в себе два основных ингредиента – капусту и соль.