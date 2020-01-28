Морковь: в каком виде употреблять, чтобы получить максимум витамина А

Отдаете предпочтение сырой морковке? Вы лишаете себя необходимой дозы витамина.Среди всех овощей морковь — лидер по содержанию витамина А. Но чтобы организм усвоил полезный элемент, ее нужно готовить.Не работает без жираУ витамина А два источника: продукты животного и растительного происхождения. Поскольку этот элемент жирорастворимый, для его полноценного усвоения в блюдах должны присутствовать жиры. В животных продуктах они имеются, а в моркови, естественно, нет.Поэтому диетологи советуют употреблять овощ с добавлением растительного масла. К тому же для полноценного высвобождения витамина А из клеточных структур морковь нужно измельчать.Витамин А разрушается под действием света, поэтому продукты с его содержанием лучше хранить в темноте.Полезные блюда из морковиВ приготовленной на пару морковке не только сохраняются микроэлементы, но и значительно повышается уровень антиоксидантов.Свежую морковь следует помыть, очистить и нарезать небольшими кружочками или кубиками. Затем выложить в корзинку пароварки и тушить 10-15 минут. Следите, чтобы вода не соприкасалась с морковью. Готовые овощи переложите на тарелку, сбрызните оливковым маслом и добавьте любимые специи.Очень полезна морковь по-корейски. Здесь овощи не подвергаются термической обработке и в блюде присутствует растительное масло. Специи очень полезны для метаболизма.Для приготовления моркови по-корейски понадобятся 500 граммов моркови, 3 зубчика чеснока, 50 мл растительного масла, 1-2 столовые ложки уксуса 9%, четверть чайной ложки молотого кориандра, по половине чайной ложки молотого красного и черного перца, соль, сахар по вкусу. Вместо острых специй можно взять смесь приправ для моркови по-корейски.Морковь нужно вымыть, очистить и натереть тонкой соломкой. Для блюда купите специальную терку. Чеснок мелко рубится и пропускается через пресс. Затем соединяем все ингредиенты и тщательно перемешиваем. Ставим в холодильник на 5-6 часов.Морковь по-корейски нормализует метаболизм, поддерживает остроту зрения, обладает противовирусным, отхаркивающим, желчегонным и мочегонным действием. За счет специй это отличное противоглистное средство.