Бег способен продлить жизнь

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Сотни тысяч людей, желающих похудеть, регулярно занимаются бегом. А теперь ученые доказали, что эта разновидность физических нагрузок увеличивает продолжительность жизни.Если вы хотите прожить подольше, и при этом как можно дольше не болеть, то обязательно начинайте бегать. Речь не идет о преодолении марафонской дистанции или многокилометровых забегах. Начинать можно с небольших пробежек по утрам или вечерам, постепенно увеличивая расстояние и получая удовольствие от самого процесса. Прекрасной мотивацией для бега будут результаты недавнего исследования специалистов из Клиники Кливленда в США. Они доказали, что регулярные занятия бегом увеличивают продолжительность жизни.Итоги исследования опубликованы авторитетным научном журналом British Journal of Sports Medicine. По большому счёту, это не отдельная научная работа, а метаанализ 14 уже проведенных исследований, объединивших огромный объем информации по тысячам людей. Выяснилось, что те люди, которые поддерживали спортивную форму с помощью регулярных занятий бегом, снижали риск смерти, и особенно от сердечно-сосудистых болезней и опухолей.Исследователи обнаружили, что вообще любое количество бега в жизни человека связано со сниженным риском смерти, и даже если мы бегаем всего по 10 минут в день, то всё равно это лучше, чем проводить время на диване. По словам специалистов из Кливленда, бег укрепляет сердце и особенно мышцы нижней части тела. А когда эти мышцы с возрастом начинают истончаться и исчезать, то это признак разложения нашего организма и приближения целого ряда хронических заболеваний. Не случайно многие пожилые люди ходят с большим трудом. И если вы хотите начать заниматься бегом, то лучше делать это прямо с сегодняшнего дня.