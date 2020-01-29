Все о красных точках на теле: причины образования, разновидности и нюансы лечения

Обнаруживая на собственном теле красные точки, лишь немногие из нас серьезно относятся к такому открытию. И делают это зря! Такие образования могут говорить о наличии заболеваний, требующих скорейшего вмешательства.Причины образования красных точекК причинам такого малоприятного явления могут относиться различные факторы. Как внешние, так и внутренние. Так:Красные точки на теле могут быть следствием травм, полученных кожными покровами во время бриться, эпиляции и т.п.;Также причиной их образования может быть дефицит витаминов групп «С» и «К». Их недостаток приводит к ломкости капилляров и сосудов. Любые механические травмы, даже самые незначительные, будут приводить к образованию красных точек.Среди причин также можно выделить:Болезни поджелудочной железы;Ревматические заболевания.Разновидности красных точек на телеПрежде всего, стоит отметить, что образования могут различаться по диаметру. Их виды:Капиллярная гемангиома. Такое образование говорит о расширении капилляров, расположенных в области лица и тела человека;Кавернозная гемангиома. Такое образование характеризуется возникновением нескольких крупных полостей, что заполнены кровью. Если гемангиома выпукла, то она называется ветвистой гемангиомой.Нюансы леченияИтак, красные точки на теле обнаружены. Вы, как порядочный и ценящий свое здоровье человек, обратились к врачу и выяснили причину возникновения образований. Далее:Если причина кроется в заболеваниях органов пищеварения, то необходимо пройти полное обследование и получить рекомендации гастроэнтеролога. Скорее всего, меры лечения будут такими – диета, анальгетики и купирующие ферменты препараты;Если причина кроется в ревматизме, то, после тщательного обследования, вам назначат различные противовоспалительные средства, анестетические препараты и т.п.Чтобы избавиться от дефекта, придется непременно обратиться к врачу. Народные методики воздействия на такого рода образования не показали ожидаемой эффективности, поэтому единственно верный выход – обращение к специалисту. Будьте здоровы и не брезгуйте посещением больниц, когда это действительно необходимо!