Все о красных точках на теле: причины образования, разновидности и нюансы лечения
Причины образования красных точек
К причинам такого малоприятного явления могут относиться различные факторы. Как внешние, так и внутренние. Так:
Красные точки на теле могут быть следствием травм, полученных кожными покровами во время бриться, эпиляции и т.п.;
Также причиной их образования может быть дефицит витаминов групп «С» и «К». Их недостаток приводит к ломкости капилляров и сосудов. Любые механические травмы, даже самые незначительные, будут приводить к образованию красных точек.
Среди причин также можно выделить:
Болезни поджелудочной железы;
Ревматические заболевания.
Разновидности красных точек на теле
Прежде всего, стоит отметить, что образования могут различаться по диаметру. Их виды:
Капиллярная гемангиома. Такое образование говорит о расширении капилляров, расположенных в области лица и тела человека;
Кавернозная гемангиома. Такое образование характеризуется возникновением нескольких крупных полостей, что заполнены кровью. Если гемангиома выпукла, то она называется ветвистой гемангиомой.
Нюансы лечения
Итак, красные точки на теле обнаружены. Вы, как порядочный и ценящий свое здоровье человек, обратились к врачу и выяснили причину возникновения образований. Далее:
Если причина кроется в заболеваниях органов пищеварения, то необходимо пройти полное обследование и получить рекомендации гастроэнтеролога. Скорее всего, меры лечения будут такими – диета, анальгетики и купирующие ферменты препараты;
Если причина кроется в ревматизме, то, после тщательного обследования, вам назначат различные противовоспалительные средства, анестетические препараты и т.п.
Чтобы избавиться от дефекта, придется непременно обратиться к врачу. Народные методики воздействия на такого рода образования не показали ожидаемой эффективности, поэтому единственно верный выход – обращение к специалисту. Будьте здоровы и не брезгуйте посещением больниц, когда это действительно необходимо!
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
http://healthinfo.ua - Добавил gorizont в категорию Другие
Добавить комментарий