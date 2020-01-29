Названы первые признаки, указывающие на дефицит железа

Их нельзя пропустить.Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выяснили, что около восьми из десяти человек во всем мире могут испытывать нехватку железа в своем организме. Недостаток этого минерала замедляет работу мозга и центральной нервной системы, что приводит к ухудшению когнитивных способностей, передает Хроника.инфо со ссылкой на Клатч.Постоянная усталость может сигналить о нехватке железа в организмеголовная боль и головокружение;сбивчивое дыхание;негативные изменения психического здоровья – повышенная тревожность, приступы паники, перепады настроения, депрессия;болезненность во рту, отекшие слизистые и язык;сухие волосы и кожа.Причиной плохого состояния волос может быть дефицит железа в организме.Восполнить запас железа в организме можно, включив в свой рацион такие продукты, как: моллюски, чечевицу, белую фасоль, говяжью печень, кешью, нут, темный шоколад, шпинат, изюм, тунец, гречку, томатный сок и печеный картофель.