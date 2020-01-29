Врачи рассказали причины онемения пальцев на ногах

В некоторых случаях онемение пальцев ног может быть связано с опасными изменениями в состоянии здоровья, - например, с развитием метаболических нарушений и диабета, рассеянным склерозом, повреждениями спинного мозга и инсультом.Чаще, конечно, пальцы ног немеют из-за достаточно безвредных событий – ношения тесной обуви или воздействия холода. Но всегда следует помнить, что любой незначительный симптом может оказаться знаком опасных процессов в организме. К онемению пальцев это тоже относится в полной мере.Диабет. Когда высокий уровень сахара в крови повреждает нервы, может разиться диабетическая невропатия. Ее признаками являются онемение и покалывание в пальцах ног и ступнях. Люди, страдающие диабетом, должны ежедневно проверять свои ноги; кроме того, им следует избегать ходить босиком и необходимо носить правильно подобранную обувь.Заболевание периферических артерий. Оно развивается вместе с накоплением налета в артериях. Заболевание периферических артерий может развиваться как следствие высокого кровяного давления или нездорового уровня холестерина, а также имеющегося диабета. Онемение в пальцах ног или ступнях является одним из признаков данного нарушения.Рассеянный склероз. Это хроническое заболевание поражает головной и спинной мозг, вызывая нарушение в проводимости их сигналов. Рассеянный склероз вызывает несколько симптомов, в том числе онемение и покалывание, в различных частях тела. Он также может приводить к трудностям при ходьбе, проблемам со зрением, психическим изменениям.Повреждение спинного мозга. Спинной мозг отвечает за передачу нервных сообщений через тело. Его повреждения могут проявляться в том числе в виде онемения пальцев на ногах или неспособности чувствовать тепло.Причинами нарушенных функций спинного мозга могут бытьДТП,сильные удары по спине или телу,артрит,рак.Дефицит витамина B12. В условиях недостатка витамина B12 в организме развивается пернициозная анемия, которая приводит к тому, что он перестает вырабатывать достаточно красных кровяных клеток. Без достаточного количества эритроцитов человек начинает чувствовать себя слабым или уставшим. Также могут возникать проблемы с нервами, включая онемение.Инсульт. Инсульт развивается как результат прерывания нормального кровоснабжения головного мозга. После того, как у человека происходит инсульт, он может заметить остаточные симптомы, такие как онемение или неспособность чувствовать холод или боль. Эти симптомы говорят о повреждении нервов.Васкулит. Васкулит является аутоиммунным заболеванием, которое развивается, когда иммунная система атакует здоровые кровеносные сосуды. Вызывать васкулит могут несколько заболеваний, в том числе:волчанка,ревматоидный артрит,гепатит Б,гепатит С.