6 лучших соковых напитков для желчевыводящих путей

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Смешанные фруктовые или плодоовощные соки успешно используются для лечения холецистита.Соки можно заправлять медом, глюкозой, мелко нарезанной зеленью петрушки или укропа, мелко натертой лимонной или апельсиновой коркой, тмином, ванилином и т. д.Предлагаем вашему вниманию несколько рецептов приготовления соков, которые помогут вам справиться с заболеваниями желчевыводящих путей.1. Морковный сок – 10 ч., шпинатный сок – 6 ч.Употребление смеси морковного сока со шпинатным позволяет не только очистить организм от шлаков, но и наладить работу желчевыводящей системы и кишечника.2. Морковный сок – 9 ч., сельдерейный сок – 5 ч., сок петрушки– 2 ч.Сок сельдерея содержит большое количество неорганического кальция, который способствует удалению из организма шлаков. Он повышает тонус, улучшает аппетит, оказывает мочегонное и слабительное действие. Сок стимулирует кроветворение, повышает физическую и умственную работоспособность, действует болеутоляюще. Излечивает от склероза, подагры, ожирения. В Древней Индии сок сельдерея целители рекомендовали раковым больным.3. Морковный сок – 10 ч, свекольный сок – 3 ч, огуречный сок – 3 ч.Употребляя морковный сок в смеси с огуречным и свекольным 3 раза в день, вы можете избавиться от только начавших образовываться камней в течение нескольких дней или недель (в зависимости от их размера). Также эта смесь является хорошей профилактикой камнеобразования, способствует очищению печени и желчного пузыря.4. Морковный сок – 11 ч., свекольный сок – 3 ч., сок кокосового ореха—2 ч.Смесь свекольного сока с соком кокосового ореха содержит большое количество калия, натрия, кальция, магния, много железа, фосфора, кремния и хлора, причем в нужных организму соотношениях. Благодаря этому смесь поставляет в организм строительный материал и служит весьма эффективным очищающим средством для желчного пузыря и почек.5. Морковный сок – 9 ч., сок одуванчика —3 ч., сок салата латук – 4 ч.Сок одуванчика способствует выведению желчи в тонкую кишку. Он необходим для нормализации работы пищеварительной системы, укрепляет кости скелета, предупреждает развитие остеопороза. Свежие листья и корни нужно промыть холодной водой, 5 мин бланшировать, пропустить через мясорубку.Смеси этих соков играют важную роль в предупреждении возникновения желчнокаменной болезни, очищении печени от шлаков и обогащении клеток новыми необходимыми веществами.6. Сок сныти. Эта трава имеет очень приятные вкус и запах. Сушат траву во время цветения. Зимой используют как чай, для ванн, а также как приправу. Сок сныти пьют при желудочно-кишечных заболеваниях, болезнях почек, желчного пузыря, в качестве мочегонного средства.Соки следует готовить из очень свежих фруктов и овощей и сразу их пить. Соки из лежалых плодов не очень богаты витаминами. Если вы хотите сохранить в соке как можно больше полезных веществ, воспользуйтесь соковыжималкой.