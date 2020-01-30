Немецкие медики объяснили, как могут вредить съеденные вечером фрукты

Полезные для здоровья фрукты не нужно есть в вечернее время, считают немецкие медики. Съеденные в конце дня, они могут навредить самочувствию, вызвать вздутие живота, изжогу, проблемы со сном.Изжога. Дары природы, употребляемые в последние часы суток, могут провоцировать проблемы пищеварения. Если у вас чувствительный желудок, имеется склонность к изжоге, лучше избегать кислых фруктов – ананасов, яблок. Они усиливают выработку желудочного сока. Во время сна он может проникать из желудка в пищевод, раздражать слизистую, вызывать жжение.Вздутие и бессонница. Фруктоза обеспечивает организм быстрым притоком энергии – вечером он содействует ненужному тонусу, мешает отдыхать, нормально засыпать. Перевариваемые ночью фрукты задерживаются в толстой кишке, начинают бродить, что вредит спящему человеку дополнительно, приводя к вздутию живота, бурлению, боли.Прибавка в весе. Съедаемые вечером фрукты вредят стройной фигуре – жир увеличивается в результате метаболизма фруктозы печенью. Если регулярно употреблять в конце дня сладкие фрукты (бананы, виноград), может случиться, что организм перестанет преобразовывать поглощенную энергию - вместо этого он будет копить ее в виде жировых отложений, объяснили медики.Эксперты рекомендуют любителям фруктов употреблять по вечерам плоды с низким содержанием сахара. В это время суток идеально употреблять тушеные овощи, заявили медицинские работники на портале Fit for Fun.