Немецкие медики объяснили, как могут вредить съеденные вечером фрукты
Изжога. Дары природы, употребляемые в последние часы суток, могут провоцировать проблемы пищеварения. Если у вас чувствительный желудок, имеется склонность к изжоге, лучше избегать кислых фруктов – ананасов, яблок. Они усиливают выработку желудочного сока. Во время сна он может проникать из желудка в пищевод, раздражать слизистую, вызывать жжение.
Вздутие и бессонница. Фруктоза обеспечивает организм быстрым притоком энергии – вечером он содействует ненужному тонусу, мешает отдыхать, нормально засыпать. Перевариваемые ночью фрукты задерживаются в толстой кишке, начинают бродить, что вредит спящему человеку дополнительно, приводя к вздутию живота, бурлению, боли.
Прибавка в весе. Съедаемые вечером фрукты вредят стройной фигуре – жир увеличивается в результате метаболизма фруктозы печенью. Если регулярно употреблять в конце дня сладкие фрукты (бананы, виноград), может случиться, что организм перестанет преобразовывать поглощенную энергию - вместо этого он будет копить ее в виде жировых отложений, объяснили медики.
Эксперты рекомендуют любителям фруктов употреблять по вечерам плоды с низким содержанием сахара. В это время суток идеально употреблять тушеные овощи, заявили медицинские работники на портале Fit for Fun.
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