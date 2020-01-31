Опасно ли быть донором крови

С каждым годом донорство крови становится все более популярно среди людей. Но пытаясь сделать благое дело, немногие доноры задумываются о том, как это отражается на их здоровье. Разобраться в этом попытался "Рамблер".Одни люди убеждены, что крайне негативными последствиями человеку грозит регулярное донорство. И такое мнение небезосновательно. Дело в том, что организм нередко реагирует на повторяющиеся кровопотери усиленным кроветворением. Кроме того, повышается свертываемость крови. В совокупности эти факторы могут привести к тромбозам и даже инсульту.Но есть и противоположное мнение. Его сторонники убеждены, что за счет донорства клетки крови обновляются чаще, что положительно сказывается на общем состоянии здоровья.Вот только где же кроется истина на самом деле?Как оказалось, в большинстве своем эксперты сходятся во мнении, что регулярное донорство почти безвредно.Единственное, чем опасна сдача крови, — проколами вен. В некоторых случаях они могут спровоцировать тромбофлебит, но, как заверяют медики, этот недуг чаще всего приходит к наркозависимым, но отнюдь не к донорам.Помимо этого врачи берут у доноров лишь 10% крови. При этом объем плазмы восстановится уже за 2-3 дня, а клеткам крови на это потребуется чуть больше месяца. Вот почему быть донором вполне безопасно.