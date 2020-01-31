Врач объяснил, кому нельзя есть помидоры

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, кому не стоит употреблять в пищу томаты. Специалист поведала об этом в ходе беседы с журналистом "Вечерней Москвы".В первую очередь, отметила Соломатина, с осторожностью нужно употреблять кетчуп людям, имеющим проблемы с желудком.Также томаты абсолютно противопоказаны людям, страдающим гастритом и язвой. Врачи также не рекомендуют есть много помидоров людям с камнями в почках.Диетолог также отметила, что термически обработанные помидоры могут быть даже полезнее свежих. В томатах содержится множество веществ, положительно влияющих на предстательную железу и даже могут защитить от возникновения онкологических заболеваний.